I nuovi capi e gli accessori di Lanacaprina per la prossima stagione sono dedicati a donne gentili e carismatiche, intelligenti e libere

Kindness rocks: è questo il motto della collezione Autunno Inverno 2018/19 del brand Lanacaprina. Dedicata alle donne carismatiche ed eleganti, che vivono il presente pensando al futuro, rivive il bon ton come una rivoluzione. Grazia, gentilezza, coraggio, raffinatezza, energia si mixano nei capi e negli accessori della prossima stagione di Lanacaprina per un risultato unico.

I materiali e i tessuti esclusivi ricamati arrivano da tutto il mondo, così da creare dei look che vadano bene per ogni occasione, dal lavoro a una serata di gala, dal weekend a una cena con le amiche. L'innovazione sta anche nello spaziare per la prima volta fino agli accessori, attraverso borse e cappelli che si abbinano alla perfezione con ogni outfit. Macrojacquard floreali, inserti di ecopelliccia, applicazioni e bottoni gioiello, contrasti e giochi di luce tra tessuti: Lanacaprina esprime così la sua idea di moda per l'Autunno Inverno 2018/19.

Gli abiti hanno tagli diversi, vanno dal midi ai più lunghi, fino agli "A", dal gusto retrò. I ricami sono in pizzo prezioso, non mancano volants, stampe floreali, leggere ecopiume. Lo stesso vale per i capispalla dell'inverno: si va dai cappotti doppiopetto ai piumini leggeri, di forme e colori diversi. Principe di Galles e gessato contrastano con volants e bottoni gioiello in un mix elegante e raffinato.



Le donne che ispirano Lanacaprina sono anche quelle che vengono raccontate nella sezione “Donne di Talento” del loro sito: un progetto importante che si sviluppa attraverso interviste e immagini al femminile. Talento, eleganza, stile e professionalità sono le caratteristiche di queste donne straordinarie, che mettono impegno e concretezza nel loro quotidiano, così da raggiungere i propri obiettivi e poter realizzare i sogni che hanno da sempre.













I colori accendono l'autunno e l'inverno: neri e grigi si alternano con bianco, beige, oro, arancio, rosa, rosso, senape. Il blu è, invece, il passepartout per tutti i giorni.

I capi di Lanacaprina rispecchiano lo stile del made in Italy, che dà forma a qualsiasi materiale selezionato in tutto il mondo. Sfogliate la gallery per scoprire una selezione di capi della collezione Autunno Inverno 2018-19.

Alcuni capi e accessori della collezione AI 18/19 di Lanacaprina Elegante abito in pizzo senape

Abito lungo nei toni del vinaccia

Cappotto a quadri con volant



Blazer lungo nero

Abito fantasia rosso e viola

Abito con maniche a sbuffo



Abito cipria con manica ampia

Volant e balze per un effetto elegante

Maglione con applicazioni



Giacca con inserti di pelliccia

Pantaloni a sigaretta

Borsa in pelliccia



Borsa in tessuto con fantasia floreale

Piumino con dettagli in pelliccia

Cappello color cipria con dettagli luminosi



