Manca pochissimo all'apertura della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezi... ecco i primi outfit della madrina, Rocío Munoz Morales!

Ancora poche ore e il sipario si aprirà sulla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. E chi se non la madrina poteva essere tra le prime ad arrivare in Laguna?

Rocío Munoz Morales è sbarcata, come vuole la tradizione, al Lido a bordo di un motoscafo che l'ha condotta all'Hotel Excelsior, cuore pulsante dell'evento per 10 giorni circa, luogo di incontro di celeb, artisti, registi, giornalisti e fotografi.

L'attrice spagnola è arrivata questo pomeriggio a Venezia e per il suo debutto "veneziano" ha scelto un look che è un omaggio romantico alla città che la vedrà nei panni di madrina.

Rocío ha indossato un outfit dall'allure "mariniére" e decisamente chic: minituta nera a pois floccati con profili bianchi a contrasto, sandali con listini sottili, la borsa La Prima in vernice e un piccolo e delizioso basco in tinta, il tutto firmato Giorgio Armani, stilista e caro amico dell'attrice che sicuramente la vestirà durante questa kermesse.

Un look poetico, con qualche rimando "parigino" a ben guardare, ma perfetto per aprire le danze del Festival. Un mix elegante ma allo stesso fresco e giocoso.

Cambio d'abito per il consueto rito del "bagno" al Lido: Rocío, circondata dai fotografi, è scesa in spiaggia per le consuete foto.

L'attrice e madrina della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha scelto anche per questa occasione un outfit firmato Giorgio Armani.

Dopo il look black & white sfoggiato all'arrivo al Lido, Rocío ha scelto un mood completamente diverso: un ensamble dai delicati toni pastello, composto da un abito lungo e sotto dei pantaloni morbidi.

A completare la mise, una cintura alta in tinta e un paio di ballerine traforate color verde acqua.

Foto by @GettyImages