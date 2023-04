Tra le protagoniste della nuova serie tv disponibile su Disney +, "The Good Mothers", Valentina Bellè ci conferma ancora una volta il suo grande talento da attrice ma non solo!



Il suo nome è sempre più spesso citato tra quelli delle attrici italiane da tenere d'occhio, ma noi del suo talento eravamo già ampiamente convinti. Valentina Bellè, classe 1992, nata a Verona, è già un volto noto e amato dal grande pubblico, grazie anche ad alcune serie tv di successo come "Sirene" e "Volevo fare la rockstar" , e ha all'attivo un curriculum di tutto rispetto.

Attrice talentuosa e versatile, un viso dalla bellezza contemporanea e allo stesso senza tempo, Valentina è tra i nomi del cast, tutto al femminile, di The Good Mothers, serie tv disponibile da oggi sulla piattaforma Disney + e di cui già si sente molto parlare.

Una storia che racconta di donne contro la 'ndrangheta, interpretata da un gruppo di attrici bravissime tra cui spiccano, oltre alla Bellè, Micaela Ramazzotti, Gaia Girace (la Lila de L'amica geniale) e Barbara Chichiarelli. Una serie sicuramente potente, vincitrice della prima edizione Series alla Berlinale in cui Valentina avrà modo di mostrare al pubblico, che la conosce per ruoli più "comedy", le sue doti di attrice drammatica.

Per la presentazione alla stampa di The Good Mothers, la Bellè ha sfoderato due look che per noi ben rappresentano l'essenza del suo stile sofisticato senza sforzo. Entrambi gli outfit erano di Bottega Veneta e già qui la scelta parla chiaro: uno dei marchi più rappresentativi del lusso Made in Italy, fatto di eccellenza e sartorialità, senza bisogno di ostentazione ed eccessi.

Il primo look, quello indossato da Valentina per la conferenza era composto da camicia e pantaloni in grain de poudre verde salvia, cintura e mule in pelle bordeaux. Un mix perfetto per il giorno, elegante senza essere troppo formale o "tirato".

Per la première, invece ha scelto un abito con scollo profondo in twill di seta fluida, l'iconica clutch Knot in pelle con motivo Intrecciato foulard e orecchini in argento sterling della collezione Bottega Veneta Summer 23.

Non è la prima volta che l'attrice vestiva gli outfit del brand, era anche tra gli ospiti in front row all'ultima sfilata milanese di settembre.

Noi non vediamo l'ora di vederla nei panni di Giuseppina Pesce nella serie "The Good Mothers", e voi?

Foto courtesy of press office Bottega Veneta - A cura di Rossella Malaguarnera