Addio a Raffaella Carrà, regina del varietà, maestra di stile e di inclusività

Ci ha lasciato nel pomeriggio del 5 luglio Raffaella Carrà, a causa di una malattia che ha preso tutti i suoi fan alla sprovvista. Aveva solo 78 anni. "Solo" perché sembrano così pochi se paragonati a tutto ciò che è riuscita a fare in questa vita vissuta davanti agli occhi di milioni di telespettatori.

Ha riempito gli schermi e le radio italiane e internazionali, parlato a intere generazioni, riunito famiglie professando sempre amore e allegria, ed è stata una delle prime, vere, trendesetter.







Nata come attrice, e come Raffaella Maria Roberta Pelloni, Raffaella Carrà ha abbandonato presto il grande schermo creando il concetto della showgirl, della donna di spettacolo che sa fare tutto. Cantare, ballare, intrattenere e suscitare un'ammirazione sconfinata, anche in fatto di stile. Dal suo inconfondibile caschetto biondo sempre perfetto nonostante le piroette e i colpi di testa (quelli veri, non metaforici), all'azzardo di mostrare per la prima volta in tv, l'ombelico.



Un gesto che lei ha sempre definito un'espressione di libertà. Perché attraverso i lustrini, le parole cantate o sussurrate saggiamente, Raffaella Carrà è sempre stata una promotrice di unicità, ha sempre sostenuto il bisogno di esprimersi liberamente. E per celebrarla come si deve, abbiamo scelto i suoi migliori look, dagli esordi a oggi. Perché fateci caso: se ancora oggi, indossando micro top e zeppe o plateau vi sentite speciali, il merito è anche suo.



Negli anni '60: occhiali da sole e dettagli futuristici. E degli inediti capelli rossi e lunghi.

In pieno mood Swinging London, Raffaella Carrà verso la fine degli anni '60, a Londra, con maxi boots e cappelli a tesa larga.

Sul palco con un maxi mantello jacquard e, a seguire, con un lungo abito a fiori in perfeto stile anni '70.

Lunghezze micro, tacchi altissimi. E l'immancabile plateau.

Jumpsuit bianca con zip e pantalone bianco o, a seguire, jumpsuit fantasia in formato shorts.

Avete presente il trend total denim? Ecco, niente di nuovo: lei lo indossava nel 1972.

Anni 80, tempo di pailletes, lurex e di tutto ciò che brilla.

Verso la fine degli anni '80, con blazer oversize, spalline voluminose e sempre tanti effetti shiny.

Un bomber cortissimo e lucente, portato con un paio di skinny bianchi. O un completo total black con qualche trasparenza. Lo stile non conosce età e soprattutto, è innato.