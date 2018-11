I look più belli della settimana? Ecco le nostre Best Dressed of the week!

L'agenda delle star? Sempre fitta di eventi mondani a cui partecipare, ovvio. E possibilmente anche con il look perfetto!

Tra quelle che non sbagliano mai un colpo a tal proposito ci sono loro: Meghan Markle e Kendall Jenner.

La prima portavoce di uno stile bon ton, proprio come l'abito blu notte di Prada che ha indossato nei giorni scorsi con accessori en pendant.

La seconda con una vena più glamour assecondata alla perfezione dal tubino nero impreziosito da soffici piume di Revolve.

Pronte a scoprire chi sono le altre Best Dressed of the week?





Meghan Markle in Prada

Credits: Getty Images





Kendall Jenner in Revolve

Credits: Getty Images





Amber Heard in Oscar de La Renta

Credits: Getty Images





Zoë Kravitz in Giorgio Armani Privé

Courtesy of Press Office









Lili Reinhart in Markarian

Credits: Getty Images





Karlie Kloss in Brandon Maxwell

Credits: Getty Images





Elizabeth Debicki in Monse

Credits: Getty Images





Dua Lipa in Giorgio Armani Privé

Credits: Getty Images