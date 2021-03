Lady Gaga veste i panni di Patrizia Reggiani nel film dedicato alla storia di Gucci. Dalle nevi di Cortina alla Milano degli anni '80, ispiratevi al suo stile.

Se in queste ultime settimane avete osservato il vostro feed Instagram riempirsi di immagini di Lady Gaga vestita in un modo alquanto vintage e insolito per i suoi standard, c'è ovviamente un motivo. La popstar è in Italia sul set di House of Gucci, il drama movie di Ridley Scott che ripercorre la storia della casa di moda fiorentina negli anni 70-80.



*** 4 cose da sapere su House of Gucci, il film con Lady Gaga ***



E si è calata alla perfezione nel ruolo, e nei panni, di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci. Non serve essere degli appassionati di moda per conoscere quello che è uno dei nomi più altisonanti del settore, tantomeno per ricordare che ad esso è legato uno dei più torbidi episodi di cronaca degli anni '90, l'assassinio di Maurizio Gucci, pianificato proprio dall'ex moglie Patrizia nel 1995, per il quale ha trascorso 17 anni (dei 26 stabiliti inizialmente) in carcere.

Le prime immagini giunte dal set, che in queste settimane si è spostato tra Milano e Cortina d'Ampezzo, restituiscono un racconto fedele di quello che era lo stile degli anni 70-80 di una delle donne più in vista del jet-set italiano e internazionale. Quello vero, chic e patinato, fatto di colbacchi in pelliccia e foulard in seta, tailleur rigorosi e gioielli preziosi.



Scoprite con noi le prime immagini di Lady Gaga e seguite alcuni piccoli tips di stile per ricreare ogni look in modo attuale.







Trench + foulard

Semplicissimo negli elementi che lo compongono, particolare per la scelta delle fantasie da mixare. Un trench dalla trama check che si abbina a un foulard annodato sulle spalle.

Da sinistra: Trench PRADA - Foulard GG Flora e borsa Horsebit GUCCI. Credits: Net-a-Porter.com - Gucci.com)



Après-ski da 24 carati

La trasposizione perfetta dell'opulenza tipicamente anni '80: total black, colbacco di pelliccia e una cascata di gioielli ed elementi dorati anche a bordo pista.

Da sinistra: Dolcevita BALENCIAGA - Pantalone MONCLER GRENOBLE - Colbacco MAX MARA - Orecchini CHLOé - Cintura VALENTINO GARAVANI - Bracciale ELHANATI (Credits: Net-a-Porter.com-Mytheresa.com)



Chemisier da città

Una delle immagini che si è vista di più, merito anche del panzerotto di Luini che Gaga e Adam Driver erano intenti a gustarsi all'ombra del Duomo. Chemisier a pois (firmato MaxMara) e accessori in tinta, super classy.

Da sinistra: Abito MAX MARA - Clutch SAINT LAURENT - Mary-jane NEOUS - Collana HERMINA ATHENS (Credits: Maxmara.com - Farfetch.com)



Uno sguardo ai Seventies

Alla prima occhiata sembra uno di quei look bon-ton alla Blair Waldorf: camicia bianca, gonna al ginocchio, un poncho e un cappello per impreziosire.

Da sinistra: Camicia JIL SANDER - Gonna BOTTEEGA VENETA - Poncho reversibile GUCCI - Pumps MIU MIU - Cappello EMPORIO ARMANI - Borsa WANDLER.



Il total black

Un outfit composto e rigoroso: abito in tweed, tacco classico, qualche gioiello perlescente e un cappello scenografico.

Da sinistra: Abito DOLCE & GABBANA - Cappello STEPHEN JONES - Collana e bracciale PRADA - Pumps GIANVITO ROSSI (Credits: Dolcegabbana.com - Matchesafashion.com)