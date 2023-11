Abiti luminosi e scintillanti hanno illuminato il red carpet della dodicesima edizione del Lacma Art + Film Gala patrocinato Gucci

Si sono accesi i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: lo scorso 4 Novembre si è tenuto a Los Angeles il Lacma Art+Film Gala, evento che unisce moda, arte e spettacolo giunto ormai alla dodicesima edizione.

E quale modo migliore di debuttare con una collezione di abiti da sera se non su un tappeto rosso di Hollywood? Si perché l'evento, patrocinato Gucci (come negli ultimi dodici anni) raduna ogni anno schiere di celebrities che sfilano sfoggiando mise da sogno, inedite e decisamente chic. Per l'occasione, il direttore creativo di Gucci Sabato De Sarno ha svelato "Ancora notte", il seguito ultra glamour della sua collezione incentrata sul daywear "Ancora" che ha debuttato lo scorso Settembre.

A partecipare all'evento grandi nomi del panorama internazionale, come Jennifer Lopez, Jessica Chastain, Julia Garner e Kirsten Dunst. Inoltre, sono molte le supermodelle che hanno sfilato sul tappeto rosso indossando modelli mai visti prima di De Sarno: da Vittoria Ceretti a Mariacarla Boscono, gli abiti inediti sono diventati protagonisti di uno dei più grandi eventi dell'anno.

Continuate a leggere e sfogliate la gallery per scoprire tutti i look della dodicesima edizione del Lacma Art+ Film Gala!

Lacma Art+film Gala 2023: tutti i look delle star Jennifer Lopez in GUCCI

Credits: Getty Images

Jodie Comer in GUCCI

Credits: Getty Images

Jessica Chastain in GUCCI

Credits: Getty Images

Kirsten Dunst in GUCCI

Credits: Getty Images

Billie Eilish in GUCCI

Credits: Getty Images

Heidi Klum in LEVER COUTUR

Credits: Getty Images

Kim Kardashian in GUCCI

Credits: Getty Images

Vittoria Ceretti in GUCCI "ANCORA NOTTE" COLLECTION

Credits: Getty Images

Salma Hayek in GUCCI

Credits: Getty Images

Paris Hilton in GUCCI

Credits: Getty Images

Emma Chamberlain in GUCCI

Credits: Getty Images

Lupita Nyong'o in GUCCI

Credits: Getty Images

Mariacarla Boscono in GUCCI "ANCORA NOTTE" COLLECTION

Credits: Getty Images

Caroline Daur in GUCCI

Credits: Getty Images

Rosé in YVES SAINT LAURENT

Credits: Getty Images

Laura Harrier in GUCCI

Credits: Getty Images

Daisy- Edgar Jones in GUCCI

Credits: Getty Images

Jodie Turner Smith in GUCCI

Credits: Getty Images

Julia Garner in GUCCI

Credits: Getty Images

