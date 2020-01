Spoiler alert: è inglese e aprirà a brevissimo un pop up in Rinascente a Milano!

Dopo le "travagliate" vicende che nelle ultime settimane hanno scosso Buckingham Palace e i rumors che ogni giorno spuntano fuori sul caso #Megxit, lasciateci dire che almeno una certezza ce l'abbiamo: Kate Middleton rimane la nostra icona di stile reale preferita!



Inappuntabile e impeccabile come sempre, la Duchessa di Cambridge è un faro luminoso quando si tratta di shopping.



Oggi il nostro "fashion radar" è caduto su uno dei dettagli di stile preferiti della Principessa, l'accessorio che mai può mancare nei look di Kate: la borsa!

Tra le tante che la Duchessa sfoggia non possiamo non notare che un modello in particolare ha cominciato a spuntare con sempre più insistenza tra le "reali" mani di Kate.

Si tratta della Mayfair Bag, modello "signature" del marchio di pelletteria luxury Aspinal of London, brand britannico nato nel 2001 ma divenuto rapidamente sinonimo di uno stile classico e "timeless", rigorosamente "Made in UK".





(Credits: Aspinal of London)

Forme compatte, chiusura a lucchetto frontale, piccolo manico per poterla portare a mano (ma corredata di una preziosa e pratica tracollina chain) e pelle stampa cocco: questi i "segni particolari" del modello preferito dalla Duchessa.

Kate l'ha sfoggiata in ben 6 occasioni negli ultimi due anni. Due le versioni colore preferite dalla Duchessa ci sono un classicissimo nero (si sa, va bene con tutto) e una delicata sfumatura lilac, ideale per dare un tocco speciale al look.

Il 4 febbraio presso La Rinascente di Milano, Aspinal of London "sbarcherà" in Italia e inaugurerà il suo primo pop up, un'ottima occasione per scoprire il marchio e sentirsi - anche noi - un po' principesse.

Credits photo: Getty Images