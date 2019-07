Alexa Chung, Dua Lipa, Sienna Miller...sono solo alcuni dei nomi delle star che hanno presenziato al Glastonbury Festival. Scoprite con noi i look più stilosi dell'edizione 2019.

Ha appena chiuso i battenti il Glastonbury Festival 2019. E ora è tempo di pagelle "fashion" per le tante star che hanno partecipato a questo evento esclusivo, uno dei più attesi dell'anno. Per i gruppi e i cantanti famosi che ogni anno si esibiscono sul palco, certo. Ma non solo.

Trattasi infatti di un appuntamento fisso anche per Alexa Chung, Sienna Miller, Dua Lipa, Suki Waterhouse e per tante altre It Girl, che non perdono occasione per dare sfoggio dei loro look più cool.

A farla da padrone, neanche a dirlo, il mix esplosivo di stile rock, fatto di borchie, pantaloni in pelle e stivaletti texani (ma super gettonati anche gli intramontabili Hunter in gomma), e suggestioni hippie, dai maxi abiti alle bluse a fiori, fino al gilet in denim e agli occhiali tondi.

Curiose di sapere come si sono vestite le celeb per questa edizione? Stay tuned!





Alexa Chung con un longress bianco, un trench con fodera a quadri e stivaletti in pelle nera.

Dua Lipa con tuta in nylon e stivali borchiati.

Sienna Miller con jumpsuit in lino, scarponcini stringati e spolverino lungo.

Immy Waterhouse con shorts leopardati e giubbotto rosso, mentre la sorella Suki ha optato per giacca nera in pelle e minidress.

Miley Cyrus si è esibita sul palco con pantaloni e cuissardes in vinile con fibbie dorate, crop top e gioielli vistosi.

Mary Charteris con gilet in denim, jeans skinny e stivali.

Vanessa Kirby con top lingerie, gonna a fiori e stivali Hunter.

Zoe Ball con maxi dress a fantasia, sneakers bianche e occhiali Aviator.

Pixie Geldof con crop top e pantaloni animalier.

Camille Charrière in shorts e sneakers.

Laura Whitmore con blusa a pois, shorts di jeans, stivaletti in suede e cappello a tesa larga.

Emma Corrin con top a fiorellini, shorts in denim e Hunter.

Daisy Lowe in total black: strapless dress attillato e anfibi con para alta.

