Inizia la 74esima edizione del Festival di Cannes: scoprite, day by day, chi ha vestito chi sul tappeto rosso. E non solo...

On y va! La 74esima edizione del Festival di Cannes torna ad animare la Riviera. Dopo un anno di stallo, che ha visto rimandare l'edizione 2020 causa pandemia, torniamo a bordo di uno dei red carpet più importanti per il mondo del cinema.



Le star attese sono molte: volti dei film in gara, come Marion Cotillard, Mia Wasikowska, Lea Seydoux, le nostre Alba Rohrwacher e Valeria Bruni-Tedeschi, e una "debuttante" Dylan Penn che ha recitato accanto al padre Sean nella pellicola Flag Day.

La serata inaugurale di questa edizione che ci terrà piacevolmente occupati fino al 17 luglio, si è aperta alla grande, facendoci rivivere per un attimo i periodi pre-Covid: ci sono le top "di ieri" come Carla Bruni, e le eredi di oggi come Bella Hadid; nomi di grande peso come Jodie Foster ed Helen Mirren, tanti talenti francesi, e ancora Jessica Chastain ed Elisa Sednaoui. Sono solo alcune delle celebrities che trovate nella nostra gallery.

Insieme, ovviamente, alle cose da sapere sui loro look da tappeto rosso. Scoprite subito chi ha vestito chi...

Festival di Cannes 2021: tutti i look delle star Maggie Gyllenhaal in CELINE, scarpe JIMMY CHOO

Credits: Getty Images

Candice Swanepoel in ETRO

Credits: Getty Images

Elisa Sednaoui in ALBERTA FERRETTI, gioielli CHOPARD.

Credits: Getty Images

Marion Cotillard in CHANEL HAUTE COUTURE.

Credits: Getty Images

Lou Doillon in GUCCI.

Credits: Getty Images

Jodie Foster in GIVENCHY, gioielli CHOPARD.

Credits: Getty Images

Carla Bruni in CELINE, sandali JIMMY CHOO, gioielli CHOPARD.

Credits: Getty Images

Jessica Chastain in DIOR, gioielli CHOPARD.

Credits: Getty Images

Bella Hadid con un abito vintage JEAN PAUL GAULTIER, gioielli CHOPARD.

Credits: Getty Images

Leila Bekhti in GIVENCHY.

Credits: Getty Images

Ester Exposito in ETRO, gioielli BULGARI.

Credits: Getty Images

Clotilde Hesme

Credits: Getty Images

Soko in GUCCI.

Credits: Getty Images

Helen Mirren

Credits: Getty Images

Mj Rodriguez in ETRO

Credits: Getty Images

Kat Graham in ETRO

Credits: Getty Images

Andie MacDowell

Credits: Getty Images

Mélita Toscan Duplantier

Credits: Getty Images

Iris Berben

Credits: Getty Images

