Sontuosi abiti da sera e look da giorno curati nei minimi dettagli: ecco le scelte vincenti delle celeb



Le star Best Dressed della settimana? Tra quelle che abbiamo amato di più c'è lei, l'attrice Ella Purnell, che alla prima newyorkese di "Sweetbitter" ha sfoggiato un raffinato abito asimmetrico di Chanel.

Ma anche Sienna Miller che in vesti decisamente più casual ci conquista ugualmente con il suo notevole charme: l'attrice è stata immortalata con un midi dress multicolor, sandaletti e una shopper in pelle gialla.

Kendall Jenner, all'inaugurazione del nuovo store di Longchamp a NY ha indossato un abito midi con stampa foulard davvero chic!

In total black di raso la collega Uma Thurman, mentre la cantante Rita Ora ha puntato su un abito in chiffon verde smeraldo con cintura gioiello in vita.

Menzione d'onore infine per la "nostra" Aurora Ramazzotti: la giovane ha scelto un dress color corallo di Alcoolique abbinato a stivaletti in lycra fucsia.













Ella Purnell in Chanel

Sienna Miller

Uma Thurman

Toni Garrn

Kendall Jenner al'inaugurazione del nuovo store Longchamp a New York con un midi dress stampa foulard

Chloe Sevigny

Heidi Klum

Emmy Rossum

Rita Ora

Aurora Ramazzotti con un abito color corallo e inserti fucsia di Alcoolique.

Abigail Spencer

