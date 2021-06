È arrivata la super selezione di IT bag in total white da sfoggiare durante calda estate che ci aspetta!

Hello giugno!

Mancano una manciata di giorni all'inizio ufficiale dell’estate ma le belle giornate e la voglia di ripartire sono la congiunzione perfetta per indossare un summer look senza aspettare il weekend o le tanto attese vacanze.

Iniziamo dalla borsa, la più desiderata e desiderabile degli accessori, che per l’estate 2021 si tinge di bianco, ottico o avorio, per completare ed elevare outfit in colori accesi o pastello.

La borsa bianca è un vero must che i brand più amati del momento hanno proposto nei modelli di punta della stagione.

Per aiutarvi a scegliere la vostra migliore alleata dell’estate, Grazia.it ha creato una guida allo shopping che raccoglie le più belle da non lasciarsi scappare. #BorseMeraviglia

(Credits: Giaquinto)

Linee, forme e sovrapposizioni sono le caratteristiche delle borse in pelle di Giaquinto, creazioni made in Italy dal design unico. In foto vedete Aline, un bauletto con tracolla staccabile che unisce praticità ad eleganza. #UnconventionalStyle

(Credits: Saint Laurent)

Il nuovo modello di borsa di Saint Laurent si chiama Le Carré ed è una cartella a tracolla regolabile caratterizzata da una chiusura con clip quadrata frontale. Disponibile in 13 colori, oltre al bianco avorio in foto. #SatchelLeCarre

(Credits: Cult Gaia)

La borsa total white di Cult Gaia si chiama Hera. Perché non approfittare del 20% di sconto su tutto il sito? #BorsaASpalla

(Credits: Coccinelle)

Uno dei modelli di punta di casa Coccinelle si chiama Beat ed è una camera bag in pelle bianca con chiusura gold a forma di plettro. #CoccinelleOfficial

(Credits: Alexander McQueen)

Si chiama "The Curve" ed è la tracolla più amata, firmata da Alexander McQueen. #HarnessBag

(Credits: Cafenoir)

Con la borsa mare in pizzo bianco di Cafénoir sarete pronte per la spiaggia! #CafénoirWorld

(Credits: Furla)

Furla opta per una borsa a mano color crema, una proposta super chic per lavoro e tempo libero. #Since1927

(Credits: By Far)

Il morbido modello di borsa a spalla proposto da By Far è in eco-pelle color bianco ottico. Tutte le celeb ci hanno già messo gli occhi sopra. #Crush

(Credits: Frenzlauer)

La maxi bag in pelle bianca martellata di Frenzlauer si chiama "Panier". #ByFrancescaNeri

(Credits: Valentino)

Le nuove ma già iconiche Roman Studs di Valentino ornano questa mini bag color crema, ideale anche per la sera. #RomanStuds

(Credits: Mango)

Chi ha detto che la shopper multiuso non possa essere anche chic? A dimostrarlo è Mango che ha realizzato una shopping bag per mare e città in pelle bianca plissé. #TheSunIsEverywhere

(Credits: Gianni Chiarini)

Anche Gianni Chiarini propone un maxi secchiello da giorno in pelle bianca, realizzato in una speciale lavorazione laser. #MadeInFlorence

(Credits: Giorgio Armani)

Classica e timeless, la proposta di Giorgio Armani rispecchia l'anima del brand. #ArmaniPhilosophy

(Credits: Red Valentino)

La borsetta a tracolla di Red Valentino ha la chain removibile in resina, tutto bianco of course! #RedLife

(Credits: Eéra)

Concepito e disegnato da Chiara Capitani e Romy Blanga, Eéra è un brand nato con gioielli contemporary-chic caratterizzati da un gancio in acciaio che, per l'estate 21, viene proposto sul manico di borsette mignon. #ItalianTalents

(Credits: Salvatore Ferragamo)

Disponibile in diversi colori, Viva Bow è l'ultimo modello di borsa realizzata dalla maison fiorentina Salvatore Ferragamo. #BonTonBag

(Credits: Calicanto)

Il luxury brand di borse Made in Italy Calicanto ha realizzato questo modello chiamato "Soft", una hobo grande in pelle bianca intrecciata, perfetta per l'estate. #BentornataEstate