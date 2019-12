L'iconica borsa degli anni 90 firmata Giorgio Armani arriva nella boutique di Beppe Angiolini ad Arezzo. Scopritela con noi

Le linee sono pulite ed eleganti, i colori quelli che vorremmo tutte avere in guardaroba e la fattura è l'emblema dell'unione tra passato e futuro. È La Prima, la borsa creata da Giorgio Armani nel 1995 che, reinterpretata in chiave contemporanea in sei nuovi modelli, è stata presentata in anteprima durante la Milano Fashion Week ed ora arriva da Sugar.

Per celebrarla, la storica boutique di Beppe Angiolini al centro della città di Arezzo, ha organizzato una serata speciale invitando amici e ospiti a scoprire da vicino un accessorio unico, espressione dell'artigianalità, del Made in Italy e del lusso nel più puro stile Armani.

L'intera boutique è stata dedicata a La Prima, dall'ingresso a neon fino alla mini-sfilata di gran classe organizzata all'interno dello store.

Sergio Tavelli ha portato la sua musica durante il cocktail dînatoire che ha accompagnato gli ospiti (tra i quali la bellissima Gabrielle Caunesil) fino alla cena esclusiva e alla festa privata dove i balli sono continuati fino a tarda notte grazie al dj set travolgente dell'icona del Plastic di Milano Stryxia.

Una festa per La Prima di Armani Le modelle in total look Armani da Sugar

La Prima di Giorgio Armani

Una modella indossa La Prima in rosso



La Prima in nero e pelle naturale

La Prima in pelle nera

L'allestimento di Sugar



La cena dopo l'evento in negozio

Gabrielle Caunesil ospite della serata

