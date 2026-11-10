Il 14 novembre si apre il sipario sulla seconda edizione di Grazialand a Villa Necchi Campiglio. Tra conversazioni, musica, esperienze beauty e food, ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Due giornate aperte al pubblico con artisti, cantanti, attori, creator, chef e designer, tra talk, interviste con grandi ospiti, performance dal vivo, masterclass ed esperienze immersive. “GRAZIALAND è soprattutto una festa. La nostra festa”, dichiara Silvia Grilli, Direttrice di Grazia. “Un momento di grande condivisione, di emozioni, di storie, di musica. Saremo tutti insieme, come una grande famiglia: la meravigliosa comunità di Grazia”.

Quattro aree tematiche, ciascuna con una propria caratterizzazione, racconteranno le diverse anime di Grazia. Il Main Stage sarà il fulcro degli incontri che spaziano dall'attualità allo spettacolo, dalla musica alla società. La Beauty Room proporrà consulenze personalizzate, esperienze e approfondimenti su skincare, make-up, haircare e profumeria. Nella Masterclass Room si teranno workshop e sessioni guidate con esperti di stile, blind test insieme a nasi e profumieri, suggerimenti per confezionare i regali. La Food Room completerà il percorso con degustazioni e iniziative dedicate alla cultura gastronomica, alla qualità e al piacere della tavola, con uno sguardo anche alle idee per i regali di Natale.

SABATO 14: programma della prima giornata

Alle ore 12.00, si partirà con Sarah Toscano, che si racconterà al pubblico prima di esibirsi dal vivo.

Alle 13.00, lo chef stellato Andrea Berton, guest director del nuovo Grazia Food, in edicola dal 17 novembre, e Caterina Vosti approfondiranno il rapporto tra cucina d'autore e quotidianità domestica, soffermandosi su come portare le ricette dei grandi chef sulla tavola di casa.

Alle 13.30 sarà Margherita Vicario a raccontare il proprio percorso; seguirà, alle 14.00, il confronto sui diritti e sul superamento delle barriere culturali con Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la Notizia, e Cristina Manetti, assessora alla Cultura, Università, Pari opportunità e Diritto alla felicità della Regione Toscana, moderato dalla direttrice di Grazia.

Nel pomeriggio, il creator Mattia Stanga parlerà del potere della comunicazione e della capacità di farsi comprendere, mentre Greta Scarano, alle 15.30, ripercorrerà il rapporto tra cinema, red carpet e le emozioni legate al lavoro davanti alla macchina da presa. Alle 16.00, l'avvocata e attivista Cathy La Torre e Mena Marano saranno con Silvia Grilli per un confronto sulle donne geniali.

Alle 16.30 Martina Colombari condividerà con la direttrice di Grazia la propria testimonianza sul percorso di crescita personale e sul cambiamento, temi al centro anche del suo libro Il cambiamento sei tu.

Alle 17.30 Benedetta Parodi e Fabio Caressa si confronteranno sul viaggio e sulla vita di coppia; alle 18.00 l'architetto Giulio Cappellini e Filippa Lagerbäck esploreranno invece il legame tra design e benessere.

Dopo l'intervento di Ludovica Pagani, alle 18.30, Tommaso Zorzi si soffermerà sui nuovi modi di stare insieme, prima che Chiara Galiazzo chiuda la giornata alle 19.30 con un'intervista e una performance dal vivo accompagnata dal suo chitarrista.

Partner e sponsor

Al fianco di GRAZIALAND ci saranno Acqua Panna e Acqua San Pellegrino, Cigala’s, Douglas, Generali, IBSA, Regione Toscana - La Toscana delle Donne, Silvian Heach, Skyscanner, Tescoma, Tre Marie e Yoox, realtà che contribuiscono alla realizzazione dell'iniziativa e alla costruzione delle diverse attività. Il progetto si avvale inoltre del supporto tecnico di Calligaris, Luceplan e Nardi.

Interior design project: Studio Pisk.

GRAZIALAND sarà aperto al pubblico sabato 14 e domenica 15 novembre dalle 12 alle 20. L'ingresso è gratuito, previa registrazione su Grazialand e su Eventbride.