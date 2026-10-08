Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app

Danzare per sentirsi libere. Ne parla Deva Cassel, protagonista della copertina del numero Danzare per sentirsi libere. Ne parla Deva Cassel, protagonista della copertina del numero straordinario dedicato al Roma Cinema Fest, di cui Grazia è partner, disponibile in edicola e su app da oggi.

L'attrice interpreta una ballerina nel film L'amore immortale, presentato in anteprima assoluta alla Festa, e Grazia l'ha fotografata nelle sale dell'Hôtel de Galliffet, sede dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi. A Grazia Deva racconta la passione per il set, l'indipendenza conquistata e la donna che la ispira sempre: indovinate chi.

Grazia ha incontrato poi Javier Bardem, che a Roma riceverà il Premio alla carriera. L'attore ci spiega perché sono proprio i ruoli da cattivo quelli con cui combatte il patriarcato.

Tra le protagoniste del numero troviamo Maria Chiara Giannetta, che in Noi un po' meglio è una trentenne che prova a diventare madre attraverso l'adozione: per questa e altre sue interpretazioni Grazia la premierà in una serata speciale il 20 ottobre.

Ma sono tanti i protagonisti della Festa che abbiamo intervistato: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Valentina Lodovini, Martina Stella e Massimiliano Caiazzo.

Un'inchiesta affronta il tema degli abusi sessuali compiuti dagli adolescenti e di quel maschilismo violento che può portare a casi estremi come quello degli stupri di gruppo avvenuti alla Cornell University.

Nel numero raccontiamo dalla prima fila le sfilate primavera-estate di Milano e Parigi, ma abbiamo fotografato anche le giacche, i trench e i cappotti protagonisti dello stile d'autunno.

Nelle pagine dedicate al beauty l'attrice Natalie Portman racconta come continuare a cercare la bellezza sia un vero e proprio atto di coraggio.