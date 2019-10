Il nuovo guardaroba di Weekend Max Mara è protagonista di un servizio realizzato con Clara Berry fra natura e città.



Un guardaroba inedito composto da capispalla dall’attitudine casual-chic destinati a diventare i nuovi grandi must have dell’inverno: Weekend Max Mara presenta “Garment Etymology” e ci proietta verso la stagione fredda con una selezione outerwear che è un mix perfetto di stile e funzionalità.

Il brand che ha fatto di una fresca eleganza senza tempo e della qualità sartoriale la sua cifra stilistica, ha pensato per l’autunno-inverno 2019 a una collezione esclusiva che reinterpreta in chiave contemporanea alcune grandi icone del guardaroba.

Clara Berry, modella e influencer francese dalla forte personalità, interpreta perfettamente la collezione con il suo stile unico donando un twist inaspettato al nostro editoriale.





Garment Etymology: la capsule di capispalla di Weekend Max Mara





Il guardaroba si sofferma sull'etimologia che ha dato origine al nome dei capispalla e sulla loro storia.

Tagli classici, disegni raffinati e tessuti pregiati sono gli elementi chiave del nuovo guardaroba ispirato dall'allure borghese raccontata dal cinema surrealista del regista spagnolo Luis Buñuel.





Dal trench coat in Principe di Galles al montgomery con disegnatura damier, dal montone con dettagli in pelle fino al parka con il cappuccio: la nuova capsule “Garment Etymology” si compone di capispalla dall’eleganza disinvolta, pezzi passepartout del guardaroba che ben si adattano a ogni esigenza di styling.

Classici, casual o super chic: ce n’è uno per ogni stile (e occasione).





La capsule Garment Etymology di Weekend Max Mara nel servizio fotografico di Grazia





E alcuni dei capi iconici del nuovo guardaroba sono al centro del servizio fotografico realizzato da Grazia nel capoluogo della moda, Milano.

Protagonista la modella Clara Berry, immortalata in alcuni luoghi simbolo della città, mentre indossa 6 grandi icone del guardaroba, reinterpretate da Weekend Max Mara e proposte nella capsule “Garment Etymology” in una chiave più contemporanea.

Ecco alcuni scatti di questo esclusivo servizio.





Clara indossa il parka lungo con cappuccio abbinato ad un abito a quadri, borsa a mano e stivaletti in gomma.





Clara indossa la nuova mantella blu con profili in pelle, pantaloni a stampa check, pullover a collo alto e stivali in pelle.





Clara indossa la cappa grigia con maxi tasche frontali, camicia tartan, gonna blu plissettata e stringate maschili.





Clara indossa il cappotto over in panno di lana con dettagli in montone, gonna di pelle al ginocchio e camicia a righe.





Clara indossa il montgomery a stampa damier, pantaloni blu, pullover giallo e Chelsea boots scamosciati.





Clara indossa il cappotto in Principe di Galles con gonna verde sopra il ginocchio e maglia basic.





Credits:

Foto: Martina Ferrara

Fashion: Francesca Crippa

MUA+Hair: Antonia Deffenu

Video: Michele Giannantonio

Sitting Editor: Sara Moschini