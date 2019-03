Chiara Battistini firma anche la seconda parte della video campaign scelta da Piazza Sempione per raccontare la collezione autunno inverno 2019

Dopo il primo episodio di Chasing Light, ecco la seconda parte del breve film realizzato dalla regista Chiara Battistini per Piazza Sempione. La 40enne, laureata in Sceneggiatura, Arte e Spettacolo, dopo diverse esperienze nella rappresentazione di danza, arte e musica per l'industria cinematografica, racconta la collezione autunno inverno 2019 di Piazza Sempione con il suo obiettivo.

A fare da sfondo la meravigliosa Villa Borsani di Milano, per mostrare che questo short movie celebra anche la città meneghina come capitale internazionale del design.

La Battistini ha avuto come musa l'attrice magnetica Charlotte Rampling, che mette a contrasto aspetti maschili e femminili in un look attuale e androgino. Chic e anticonformista, rappresenta perfettamente la collezione autunno inverno 2019 di Piazza Sempione che Stefano Citron e Federico Piaggi, direttori creativi del brand, hanno voluto celebrasse una donna attiva e forte.









Dai tailleur pantaloni maschili ai cropped pants, da cappotti in lana double dalle linee anni '90 ai peacoats over in feltro di lana, i contrasti si notano anche nei colori e nei materiali. Il Principe di Galles e il gessato ad esempio vengono resi femminili dalle nuance scelte, come avio, rosso, arancio, azzurro. Le lane sono ricamate con paillettes, il fustagno è ammorbidito da motivi floccati a pois.

Ogni capo della collezione rappresenta donne sicure e consapevoli. Stay tuned per il terzo episodio di Chasing Light!





