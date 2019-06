La nostra pelle segue un ritmo biologico che deve essere preservato e mantenuto in equilibrio, con l'aiuto del Beauty Longevity System della linea Future Solution LX di Shiseido

Dalla tradizione giapponese arriva un insegnamento importante. L'essere umano non è al centro di tutto, ma è inscritto in un circolo vitale in cui è collegato con tutto ciò che lo circonda, ed è dalla forza vitale della natura che trae tutta la sua energia.

Per questo motivo, diventa essenziale riconnetterci con la natura stessa, rispettandone ogni aspetto e prenderci cura di noi stessi e di tutto ciò che abbiamo intorno. Dobbiamo riconoscere e accettare il naturale trascorrere del tempo, perché in questo risiede la vera bellezza: nel nostro essere in completa sintonia e in armonia con il ritmo della natura, cercando di raggiungere un equilibrio mentale e fisico ottimale. La bellezza è il segno esteriore della nostra purezza interiore, l'espressione del nostro potenziale e della consapevolezza di ciò che vogliamo essere.

La natura, in questo senso, è profondamente connessa con la scienza che sottostà al funzionamento del nostro organismo. Senza il giusto bilanciamento tra questi due elementi, l'essere umano non potrebbe raggiungere l'equilibrio mentale e fisico.



Il nostro corpo, infatti, regola i suoi bisogni - dal sonno al cibo, fino al rilascio degli ormoni - su dei ritmi naturali e, più specificamente, sull'alternanza del giorno e della notte. Questi cicli di 24 ore sono noti come ritmi circadiani, una sorta di orologio biologico interno che ci connette con la natura che ci circonda.

La nostra vita quotidiana, però, non sempre è in armonia con i ritmi della natura. L'equilibrio biologico della nostra pelle viene alterato da uno stile di vita particolarmente stressante e abitudini poco sane, come un'alimentazione scorretta, la carenza di sonno, eccessivi carichi di lavoro.

Per aiutare la nostra pelle a resettare i giusti ritmi biologici bisogna scegliere con cura il nostro rituale di bellezza. La linea Shiseido Future Solution LX, grazie alla sua tecnologia di prolungamento della longevità cellulare, riesce a far esprimere alle nostre cellule i giusti geni, definiti come clock genes. Mantenendo regolare l'espressione dei clock genes, è possibile potenziare le funzionalità diurne e notturne del ciclo naturale della pelle, massimizzandone la salute, e di conseguenza anche la bellezza.

Come? Utilizzando mattina e sera dei prodotti di bellezza specifici per proteggere la pelle durante il giorno e rigenerarla durante la notte.

La Total Protective Cream SPF20 è una crema da giorno multifunzionale per proteggere la pelle dall'aggressione degli agenti esterni, rinforzandone le difese e mantenendo il giusto livello di idratazione per tutta la giornata.

Aiuta a esprimere il Daytime Defense Gene, il gene che aiuta la pelle a difendersi durante il giorno rafforzando la barriera cutanea, grazie al Premium Shansho Extract, contrastando l'azione dannosa dei raggi UV, lo stress ossidativo e la disidratazione. Inoltre, contiene un esclusivo complesso anti-inquinamento, l'Hybrid-Anti-Pollution-Powder. Con un costante utilizzo quotidiano noterete che la vostra pelle avrà un aspetto più radioso, compatto, dal colorito uniforme e con linee sottili e pori dilatati meno visibili.

Durante la notte, invece, la nostra pelle ha necessità di rigenerarsi. Il Nighttime Defense Gene è il gene che aiuta la pelle a riparare i danni cellulari, stimolando i processi di autorigenerazione delle cellule.

La Total Regenerating Cream, grazie a una concentrazione maggiore del principio attivo SkingenecellEnmei e all'Estratto di Burnet, potenzia l'espressione di questo gene notturno, favorendo la riparazione del DNA danneggiato. Stimolando il metabolismo cellulare, le cellule che sono state danneggiate durante il giorno vengono rapidamente sostituite da nuove cellule sane, in perfetta omeostasi.

Il prolungamento della longevità cellulare si ottiene attraverso un rituale di bellezza completo.

Per potenziare l'espressione dei geni della longevità, l'Intensive Firming Contour Serum, applicato mattina e sera prima della Total Protective Cream SPF20 e della Total Regenerating Cream, incrementa la capacità di rigenerazione cellulare e stimola la produzione delle fibre di collagene ed elastina che fungono come struttura di ancoraggio del derma.

Credits:

Foto still life & video Marco Mezzani

Art direction Daniela Losini

Sitting editor & words Francesca Merlo

Model Senia Tesser