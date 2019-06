Il segreto della longevità è racchiuso in un trattamento lussuoso anti età, scoprite un nuovo modo di concepire la bellezza all'insegna di un graceful ageing con Future Solution LX di Shiseido

10 anni di Future Solution LX

Quest'anno la linea Future Solution LX di Shiseido compie 10 anni. Un anniversario importante, con cui ritroviamo il concetto di bellezza olistica che da sempre appartiene al DNA del marchio e che trova la sua massima espressione proprio in questo trattamento.

10 anni di avanzata tecnologia unita alle antiche tradizioni giapponesi. Per celebrarli al meglio, abbiamo individuato 10 segreti, uno per anno, del Beauty Longevity System che rendono Future Solution LX un simbolo di eccellenza, cura, conoscenza e ricerca, per una bellezza che trascende il tempo.







1.

La leggendaria pianta Enmei Herb originaria del Monte Koya, un luogo mistico e sacro ai giapponesi, dalle straordinarie proprietà rigeneranti. Una fonte di bellezza leggendaria che si pensava estinta e che è stata riscoperta dai laboratori Shiseido.

2.

Il complesso esclusivo SkingenecellEnmei per rafforzare le difese della barriera cutanea contro i processi di infiammazione e stress ossidativo. Contrasta i fattori che danneggiano le cellule e promuove l'espressione del gene della longevità, favorendo la rigenerazione cellulare.

3.

Il supporto e il potenziamento dell'orologio biologico della pelle durante il ciclo delle 24H, attraverso la corretta espressione dei geni specifici della longevità. Il mantenimento costante e periodico dei clock genes contrasta l'invecchiamento cellulare.

4.

Il packaging lussuoso ispirato alle antiche lacche giapponesi Urushi e alla prestigiosa tradizione di alto artigianato. La forma riprende gli strumenti utilizzati durante la cerimonia del tè, il design sobrio e sofisticato è simbolo di rispetto e devozione, due concetti cari alla cultura giapponese.

5.

La texture e la fragranza che in sinergia infondono calma e rilassamento per una esperienza multisensoriale che diminuisce l'ormone dello stress.

6.

Il rituale di bellezza completo, per un'azione di prolungamento della longevità cellulare a 360° che si compie attraverso 5 passaggi da effettuare quotidianamente.

7.

Gli estratti botanici giapponesi ad azione anti-età, dalle eccezionali proprietà riconosciute da secoli: l'Estratto di Radice di Angelica, l'Estratto di Foglie di Sakura Oshima e l'Estratto di Premium Uji Green Tea.

8.

La pelle radiosa e perfezionata come risultato del trattamento completo, che va oltre la skincare e si corona con una base make up per un aspetto impeccabile.

9.

La tradizione dell'Omotenashi, l'antica arte giapponese dell'ospitalità, all'insegna della cura di sé e di chi ci sta attorno. La realizzazione di ogni prodotto mostra il rispetto nei confronti della persona a cui sono destinati.

10.

L'attenzione ai dettagli che fa parte di tutta l'esperienza Shiseido e della sua ricerca dell'eccellenza, grazie alla costante ricerca tecnologica d'avanguardia e al legame profondo con la natura.

Bellezza olistica e sensorialità



Un nuovo modo di concepire la cura della propria pelle. Un'occasione per apprezzare la bellezza che viene da dentro e si riflette sul nostro viso, un'esperienza immersiva che coinvolge tutta la nostra sensorialità.

Il vero lusso che possiamo concederci in un mondo dominato dalla vita digitale? Donare a noi stessi un momento di ricchezza reale.

Cosa significa? Una cosa è ricca quando ha un valore e un significato, è una ricerca di eccellenza. Un lusso sensoriale che si traduce in un'occasione per mettere in campo i sensi e prendersi del tempo per sé, riappropriandosi di una bellezza consapevole in armonia con la natura.



Nella tradizione giapponese l'aspetto sensoriale e della gestualità è di fondamentale importanza. Così come il riuscire a concentrarsi sul qui e ora, assaporando ogni istante di vita inserito nell'incessante trascorrere del tempo.

Per questo motivo Shiseido ha ideato un rituale di bellezza che ci permetta di accettare e accompagnare la pelle in tutte le sue stagioni, massimizzando il potenziale di bellezza attraverso il concetto di graceful ageing.

Attraverso il layering dei vari prodotti, forniamo alla nostra pelle tutto ciò di cui ha bisogno a seconda delle differenti funzionalità di ciascun prodotto. Grazie alla diversa capacità di assorbimento, non c'è il pericolo di una stratificazione in superficie.

Il rituale di bellezza per il prolungamento della longevità cellulare si effettua nei seguenti 5 passaggi.

1. Il primo passo è il momento della detersione con la Extra Rich Cleansing Foam. Lavare il viso con una morbida foam racchiude in sé tutto il significato profondo del rito della purificazione attraverso l'acqua.



2. Il Concentrated Balancing Softener è un infuso veicolatore che prepara la pelle a ricevere il trattamento successivo, ammorbidisce lo strato corneo e ne aumenta la permeabilità.

3. Ora la pelle è pronta a l'Intensing Firming Contour Serum, un trattamento che aiuta a ridefinire i contorni del viso e a donare maggiore elasticità alla pelle.

4. La Eye & Lip Contour Regenerating Cream si prende cura delle parti più delicate, il contorno occhi e labbra.

5. Al mattino, applichiamo la Total Protective Cream con SPF20 che aiuta a preservare l'idratazione e proteggere la pelle dall'aggressione degli agenti esterni.

Alla sera, la Total Regenerating Cream stimola i processi di autorigenerazione cellulare.





Credits:



Photo & video Marco Mezzani

Art direction Daniela Losini



Sitting editor & words Francesca Merlo



Model Senia Tesser