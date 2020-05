È una delle voci più interessanti nel mondo della bellezza: leggete l'intervista di Grazia.it alla Global Make-up Artist di Fenty Beauty by Rihanna

Con Rihanna ha tantissime cose in comune (e non a caso è diventata la Global Make-up Artist del suo brand beauty): dalla passione per il trucco fino al mantra del "working hard", Priscilla Ono non ha mai smesso di credere in se stessa, proprio come la cantante. Neanche di fronte alle sfide più difficili, come quelle di oggi in cui, nonostante tutto «il make-up riesce a esprimere una grandissima creatività». È il momento di non arrendersi e sperimentare lasciandosi ispirare dal flusso costante dei social network, una vera fucina di talenti dove non è per nulla bizzarro «vedere un 12enne in grado di applicare l'eyeliner alla perfezione». L'intervista a una delle make-up artist più seguite del momento, tra tendenze, visioni e consigli beauty per l'estate.

Prima di tutto: come è nata la tua passione per il make-up?

Ho sempre avuto una passione per il trucco e per la creazione di beauty look. Lavoravo da Sephora come addetta alle vendite e in un anno sono diventata una Color Expert. Sephora è davvero il luogo migliore dove iniziare, perché ti fa lavorare con persone che hanno tonalità, tipi di pelle e caratteristiche diverse. Così ho deciso di fare del make-up il mio lavoro!

Qualche consiglio per un trucco estivo long lasting?

Con il caldo la nostra pelle tende a diventare molto più grassa, quindi è bene applicare sempre un primer, da scegliere in base al tipo di pelle, per fare in modo che il make-up duri più a lungo. Per lo stesso motivo, consiglio di usare anche un primer per gli occhi. Infine, un prodotto must è Invisimatte Blotting Powder, utile per tutto l'anno, ma soprattutto ottimo per l'estate per eliminare l'effetto lucido.

Quali saranno i colori più cool per l'estate?

Adoro le nuance pesca e le tonalità rosa chiaro. Mi piace applicare Petal Poppin in the Cheeks Out Cream Blush Collection sulle guance e Match Stix Glow in Purrrl sui punti più alti del viso per creare uno splendido look minimal. Il mio prodotto preferito è, però, Cheeks Out Cream Bronzer: ha una texture incredibilmente leggera, che si fonde con la pelle, ed è perfetta per l'estate quando si vuole aggiungere un bagliore naturale all'incarnato, senza appesantirlo con il trucco. Tendo a usare due tonalità: una per lavorare sui volumi e una seconda per dare un calore naturale alla pelle. Il beauty tip per l'estate? Applicate un illuminante sui punti più alti delle gote, al centro del naso e sull'arco di Cupido.

Parliamo di tendenze make-up: quali fra tutte quelle emerse dai social network ti ha colpito di più?

Al momento sono sempre più interessata al trend delle Feathered Brows! La chiave è pettinare verso l'alto in modo da creare un feathery effect e assicurarsi che il look sia perfetto anche quando fa caldo. Basta usare una matita per sopracciglia resistente all'acqua; da abbinare anche a un gel o a una cera ad hoc. In generale, sono sempre incuriosita dai diversi approcci artistici per modellare le sopracciglia.

Instagram e Tik Tok hanno cambiato il rapporto che abbiamo con il make-up?

Le piattaforme social offrono a tutti un facile accesso a tutorial, a incredibili contenuti beauty e a tantissime idee creative. La creatività e l'abilità artistica sono ai massimi livelli, e credo che i social media abbiano molto a che fare con questo.

Rispetto al passato, come è cambiato il tuo lavoro?

È diventato molto più facile per noi make-up artist perché ci sono tantissime nuove shade di fondotinta da abbinare. In passato, avrei dovuto miscelare più pigmenti per correggere le tonalità del fondotinta in modo che corrispondesse al colore di pelle dei miei clienti. Ora, con 50 tonalità nel mio kit, non devo farlo più!

E il tuo rapporto con Rihanna?

Ho sempre avuto tanto rispetto per lei ed è praticamente una di famiglia. Stiamo vivendo un momento fantastico in cui ci scambiamo tante idee e sentiamo di lavorare insieme per qualcosa di unico!

"Beauty for all" è lo slogan di Fenty Beauty: come sta evolvendo il concetto di inclusività nel mondo del make-up?

Fenty Beauty è stata creata per tutti, per persone di tutte le attitudini, culture ed etnie. Penso che questo sia solo l'inizio. I marchi stanno iniziando a essere più inclusivi ed è fantastico, anche se c'è sempre molto da fare.

Che consiglio daresti a chi vuole diventare make-up artist?

Tanta pratica e ancora pratica: concentratevi sul vostro lavoro e non fate confronti con gli altri!

Credit ph: Fenty Beauty Press Office, Instagram @priscillaono