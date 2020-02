Dalle spalle ampie e oversize al ritorno dei pattern seventies, ecco 5 hot trend per la prossima stagione

Il sole filtra tenue dalle finestre annunciando una primavera che è alle porte. I tessuti si fanno più leggeri e i colori si scaldano portando vento di novità e voglia di sperimentare.

Se anche le temperature non sono ancora scese e le giornate sono ancora brevi, possiamo iniziare ad inserire nel nostro guardaroba alcuni dei trend visti a Settembre in passerella e farli nostri.

Dalle "puffed sleeves" che spopolano su camicie e abiti al mix&match di stampe e tagli anni 70, scoprite con noi cinque trend da provare subito.





Mix & match anni 70

Il clash di stampe salta subito all'occhio accentuato dal layering di gilet, cardigan e camicette, così come l'accoppiata di colori delicati e tipicamente riferiti al gusto seventies. La gonna longuette in pelle color ruggine è il tocco retro che non può mancare.

Daria indossa t-shirt, top e cardigan MISSONI, gonna A.W.A.K.E MODE; Astrid indossa camicia A.W.A.K.E MODE, gilet MISSONI e gonna TORY BURCH.





Puffed sleeves

Le spalle e le maniche diventano protagoniste, sempre più ampie e signorili danno alla silhouette una forma lineare che può tendere più al romantico (come nel caso della camicetta bianca) o al minimal nel caso di abiti e giacche strutturate.

Astrid indossa total look MIU MIU, Daria indossa abito JIL SANDER, capospalla A.W.A.K.E MODE.





Pelle primaverile

L'abito morbido plissettato contrasta con la giacca in eco-pelle nera perfetta per le serate ancora fresche. In mano o in braccio una delle it-bag di stagione di un verde intenso e particolare.

Daria indossa top e gonna ETRO, giacca eco-pelle STELLA MCCARTNEY, borsa BOTTEGA VENETA, sandali MISSONI.







Romantiche in lungo

Il romanticismo si fa pastello in tonalità leggere e uniformi. Anche in questo caso le maniche sono protagoniste così come le lavorazioni in pizzo San Gallo e le applique floreali. I tessuti passano da cotoni spessi a sete impalpabili e luminose per dare luce a serate danzanti o cocktail in riva al mare.

Astrid indossa abito e orecchino TORY BURCH; Daria indossa abito ZIMMERMANN, anello LOUIS VUITTON.





Lingerie a vista

Il reggiseno come capo non più da nascondere, ma che si intravvede sotto la giacca utility, rende i completi sempre nuovi e li trasforma in look alternativi per la sera. Chic da impazzire se abbinati a un colore solitamente serio come il grigio e, perché no, nell'originale versione "doppio blazer".

Daria indossa completo e cintura BOTTEGA VENETA, reggiseno ERES; Daria indossa doppio blazer AGNONA, reggiseno LA PERLA, cintura LOUIS VUITTON.





Credits:



Foto: Valentin Hennequin

Fashion: Francesca Crippa

Mua: Ginevra Pierin

Hair: Dario Caruso, Aveda Stylist e Aveda Certified Educator, titolare del salone Caruso Porta Romana 131 using Nutriplenish™

Modelle: Astrid @NextModelsManagement e Daria @FashionModelManagement

Sitting Editors: Sara Moschini e Daniela Losini

Backstage: Cristina Troisi

Location: Hotel Galleria Vik Milano