I'm your man è la nuova campagna con protagonista Robert Pattinson del profumo Dior Homme, noi vi raccontiamo New York con due ospiti speciali per farvi scoprire luoghi iconici e suggestioni urbane che narrano la fragranza

Raccontare una città complessa come New York non è un'impresa semplice, ogni angolo racconta una storia e ci sono luoghi capaci di evocare un'intera opera omnia di sensazioni, ricordi, madeleine e suggestioni.

Anche raccontare un profumo richiede la stessa cura e la stessa attenzione. Dior Homme è composto da note legnose, caratteristiche dei jus tipicamente identificati come virili ma con tocchi di bergamotto, pepe rosa e legno di cedro che integrano la parte più tenera, capace quindi di far emergere un uomo che racchiude in sé tutti questi preziosi elementi.

Attraverso il racconto fotografico che vede protagonisti Andrea Faccio e Luca Vezil, vi trasportiamo nel mondo creato da Dior nell'ultima campagna per il profumo Dior Homme con Robert Pattinson. Una fragranza avvolgente, che lascia il segno esattamente come le indicazioni su una mappa.

Sulle orme di un itinerario olfattivo fatto di set cinematografici a cielo aperto, cominciamo da un luogo raccolto (sì anche nella città che non dorme mai esistono isole di pace) e magnifico allo stesso tempo, dove si scorge l'Hudson che attraversa la metropoli collegata da Queensboro Bridge.

Credits ph. & Video NYC: Daniela Baro Minuti per My Visto Production

Evento: Dior Press Office - Special thanks to all the Dior Team