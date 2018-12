Con Zalando il Natale è a prova di redazione

Anche in casa Grazia è arrivato il Natale: da qualche giorno tra scambi di regali e brindisi la redazione è in un tour de force di festeggiamenti.

Vista l’occasione ci siamo alleati con l’e-commerce di moda Zalando per scoprire abitudini e look off duty delle nostre editor in queste giornate speciali.



Rossella Malaguarnera Senior fashion editor, Giada Borioli Senior lifestyle editor, Daniela Losini Head of beauty, Valentina Mauri Fashion editor e Sara Moschini Head of Fashion: il team ha organizzato un cenone in stile Grazia per scambiarsi regali e pacchetti.





Rossella: camicetta MICHAEL KORS, pantaloni MAX & Co, stivaletti GUESS; Valentina: abito PINKO, stivaletti STEVE MADDEN; Daniela: completo MAX & CO, Top WAREHOUSE, Stivaletti bianchi PUBLIC DESIRE; Giada:maglione MASSIMO DUTTI, gonna PATRIZIA PEPE, stivaletti STEVE MADDEN www.zalando.it





In questa serata off duty hanno tutte gusti diversi. Rossella e Giada non rinunciano al colore della stagione, il bordeaux, che sia una camicetta o un cropped knit. Daniela e Valentina invece, come sempre sono agli antipodi stilistici: un completo bossy e un abitino Sixties.





Per Sara e il suo bimbo Dante incartare i regali è un gioco da prendere seriamente, iniziando da un look mommy and son cozy e comodo, con i colori tradizionali del Natale.





Sara: maglione PATRIZIA PEPE, pantaloni TOPSHOP; Dante: cardigan THE ANIMALS OBSERVATORY, jeans LEVI’S, camicia BENETTON, stivaletti FRIBO Tutto www.zalando.it





Se volete scoprire tutti i look scelti dalle editor di Grazia, sfogliate la gallery con l'editoriale realizzato in collaborazione con Zalando.

Crediti





Location Nap Atelier



Foto: Marco Mezzani

Video: Tommaso Mariniello

Fashion: Francesca Crippa

Mua: Antonia Deffenu

Assistant Mua: Sara Vescia

Set Design/editor: Giulia Pivetta

Sitting Editor: Sara Moschini





Decori albero in vetro, candelabri verdi : Westwing Now

Decori albero in metallo, casette marzapane: Villeroy & Boch