Come sfoggiare h24 i capi e le sneakers più cool di adidas Originals? Ecco 4 look mix&match da cui potete lasciarvi ispirare.

Sono perfetti in total look, ma giocando un po’ con la creatività possono essere mixati anche ai capi e agli accessori più eleganti: le felpe cropped, i leggings e le sneakers si rivelano la scelta ideale per dar vita ad outfit quotidiani stilosi, pratici e super cool.

I nuovi capi firmati adidas Originals, disponibili online su aw-lab.com e negli store AW LAB, dove acquistare le collezioni di abbigliamento lifestyle e le sneakers più trendy che ci sono in circolazione, sono dei grandi alleati da mattina a sera e basta esaltarli con gli abbinamenti giusti per sfruttarli al meglio in ogni momento della giornata.

Proprio come ci ha suggerito Chadia Rodriguez, la nuova regina del trap italiano che si è raccontata in un’intervista a tutto tondo e ha posato nel nostro esclusivo servizio raccontandoci i suoi segreti di stile e confessandoci di amare particolarmente i capi super cool di adidas Originals. Lei ama mixarli a capi e accessori più femminili e il risultato è un frullato di stili che le permette di esprimere al meglio sé stessa.

La felpa rossa, i leggings neri, le nuove sneakers Falcon e tutti gli altri capi firmati adidas Originals hanno tutte le carte in regola per diventare i nuovi must di stagione e non a caso hanno già conquistato anche Chadia, icona dallo stile unico che non sbaglia un colpo e sa bene come sbizzarrirsi con gli abbinamenti.

Come indossare dunque i nuovi capi e le scarpe adidas Originals? Noi ci siamo lasciate influenzare proprio dallo stile eclettico e sopra le righe di Chadia e abbiamo creato 4 look mix&match che sono di perfetta ispirazione. Pronte a scoprirli?

Felpa cropped rossa, minigonna in tulle rosa e sneakers Falcon

Una felpa rossa cropped di adidas Originals può trasformarsi e diventare più femminile che mai. Basta indossarla con una romantica minigonna in tulle rosa e un paio di collant a rete. A completare il look, una calda giacca imbottita e le nuove sneakers Falcon nere con suola bianca di adidas Originals.

Tuta black&white, sneakers Falcon e trench effetto vernice

Il segreto per sfoggiare un outfit super casual senza cadere nel banale? Scegliere i capi e gli accessori giusti. Noi abbiamo puntato tutto su un look black & white che coniuga alla perfezione comodità e stile. Per replicarlo servono solo un trench con cintura effetto vernice, un paio di occhiali da sole cat-eye e tre nuovi pezzi cult firmati adidas Originals: la maxi felpa bianca con cappuccio, i pantaloni della tuta neri e le nuove sneakers Falcon.

Felpa con zip, abito giallo e sneakers Falcon nere

Perfetti per sdrammatizzare quegli abiti eleganti che nel quotidiano potrebbero risultare troppo impegnativi, la felpa con zip e le sneakers Falcon nere di adidas Originals. Abbinati a un vestito midi con dettagli “vedo non vedo” e un paio di collant logati con monogram sono una scelta azzeccata anche con i look più ricercati.

Felpa nera cropped, leggings e pumps a punta

E che dire dei leggings e della felpa nera cropped di adidas Originals: di giorno sono perfetti con le sneakers, di sera possono diventare super sexy se indossati con un paio di pumps a punta e un capospalla dalle stampe animalier. Provare, per credere.

Fino al 5 gennaio 2020, acquistando capi e sneakers adidas Originals e registrandovi all'AW LAB CLUB potete richiedere in omaggio un abbonamento digitale a Grazia di 1 anno. Solo negli AW LAB STORE.