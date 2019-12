Da “Avere 20 anni”, il suo primo EP uscito lo scorso gennaio, al nuovo singolo prodotto da Big Fish: Chadia Rodriguez è l’astro nascente del trap italiano.



Fama, ricchezza, successo. Non i sogni della ventenne della porta accanto, ma quelli di cui Chadia Rodriguez (21 anni appena compiuti) non ha paura di parlare nelle sue canzoni. Non sono i temi forti a fare scalpore: la musica trap ci ha già abituato a un linguaggio diretto e sfacciato. A colpire l’attenzione è che a trattare di certi temi sia una donna, in una scena di trapper dominata da (quasi) soli uomini.

Libera da ogni pregiudizio, vive oltre le convenzioni: non ha regole, non si pone limiti e cerca di fare solo quello che le piace e questo aspetto del suo carattere si riflette anche nei suoi look.

È grazie al suo carattere e alla sua forte personalità che la nuova stella del trap ha saputo imporsi in un modo che fino a poco tempo fa era prettamente maschile.

Conosce bene la situazione e cavalca i pregiudizi prendendosi gioco di loro, sicura delle sue potenzialità e ironica quanto basta per dominare la situazione con il coltello dalla parte del manico, un po’ come Cardi B (non a caso una delle sue artiste di riferimento).





“Avere 20 anni”, uscito a gennaio 2019, è il suo primo EP, che racchiude il primo capitolo della carriera di Chadia - quella iniziata dopo aver passato sette anni giocando a calcio - e segnata dall’incontro con due nomi portanti dell’hip hop italiano, Big Fish e Jake La Furia.

Il lato spregiudicato non è l’unico che la trapper intende mostrare: pezzi come “Bitch 2.0” e “3G”, audaci e forti, si affiancano ad altri come “Sarebbe comodo”, dove mostra, nel testo e nel video, la sua parte più intima e fragile (“Sono una che si rialza quando cade, perfino con i giudizi dei maschi”, ndr).





Controllare la sua prossima mossa sarebbe impossibile. Chadia Rodriguez non indossa la maschera da trapper: questo è il suo modo di essere, una reale autenticità che la rende imprevedibile. Del resto tra le sue fonti d’ispirazione lei cita nientemeno che se stessa: “Io racconto la mia storia, non quella di qualcun altro”.

“Mangiauomini” (prodotto da Big Fish), il nuovo singolo con cui rimette le carte in tavola, con un beat contagioso e un testo vietato ai minori, fa ben sperare per tutto quello che la trapper ci regalerà in futuro: una genuina freschezza che regala alla scena trap italiana la controparte di cui si sentiva davvero il bisogno.

