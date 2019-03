Abbiamo seguito, durante la fashion week milanese, Michele Magnani Global Senior Artist e Roberta Betti National Artist MAC Cosmetics per raccontarvi cosa si cela dietro le quinte di un lavoro così appassionante, totalizzante e sfidante

"Sicuramente il talento è importante ma questo lavoro bisogna amarlo" Roberta Betti, National Artist per MAC Cosmetics, ti guarda dritto negli occhi mentre dice queste parole essenziali. Dalla cristallina intensità con cui esprime il concetto si comprende che è così e solo così che possono nascere momenti speciali. Chi fa il nostro mestiere ha il privilegio di poterli vivere e con gli strumenti adatti, condividerli.

La fashion week milanese che rivela il prossimo inverno 2019-2020 è stata speciale: Michele Magnani Global Senior Artist per MAC Cosmetics ci ha ricordato il suo percorso ventennale come artista. Narrare un lavoro così creativo ed eclettico è stata la nostra sfida come cronisti. Abbiamo cercato di alzare il sipario attraverso le emozioni tradotte in immagini che, ogni stagione, si riversano nel flusso vitale per poi diventare parte della nostra esperienza.

La cura, la costruzione, la tenacia, la forza di spirito che traspaiono dalle parole di Michele e Roberta sono una testimonianza preziosa e unica. Più di quello che viene detto conta quello che viene taciuto. A noi il compito di dirlo con delicatezza: la prima cosa in assoluto che un grande professionista fa è lasciar parlare il proprio lavoro e il risultato è qui e ora, sotto i nostri fortunati occhi.









Cosa significa essere un make up artist: il nostro racconto video durante la MFW

Sfogliate anche gli scatti dal backstage di questa avventura.

MFW, cosa succede dietro le quinte Gli strumenti del mestiere.

ph. Daniela Losini

Sfilata Alberta Ferretti.

Viso pulito e luminoso per Alberta Ferretti.



Sfilata Alberta Ferretti.

Rossetto opaco, intenso e vellutato per Luisa Beccaria.

La palette di colori di Luisa Beccaria.



Sfilata Luisa Beccaria.

Nel backstage di MSGM.

I correttorri e le palette per ogni incarnato.



Quello che succede nel backstage, rimane nel backstage (o quasi).

La face chart creata per la sfilata di Stella Jean.

La belt con i pennelli.



I ritocchi finali.

Nel backstage di Antonio Marras.

Il trucco finito su una modella.



Il beauty look completa l'idea del designer.

CREDITS



Filmaker: Michele Giannantonio

Art Direction: Daniela Losini

Special thanks: to all the MAC PRO Team, Michele Magnani, Roberta Betti, Stella Jean, Luisa Beccaria, Antonio Marras, FujiFilm, and to all the people that works in this industry that allows us to create dreams everyday