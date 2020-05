Una collezione elegante che fa rivivere gli anni ’70 e ’80

Accompagna la donna in ogni occasione, soprattutto in quelle più eleganti: la Kocca Collection per la Primavera Estate 2020 è adatta agli eventi glamour come alle situazioni più importanti. L'ha interpretata per noi la modella Nicla Centorame, con uno stile sofisticato e scelte raffinate per le sue uscite serali. Nero, piume, seta, il tutto abbinato ad un rossetto rosso per un risultato davvero sensuale e senza tempo.

Pantalone nero e top di piume

Se di giorno la Kocca Collection propone fantasie tropical, floreali e stampe animalier, la sera rivive di un'eleganza hollywoodiana, tra paillettes, lurex e piume di struzzo.

Nicla indossa un abito ricoperto di paillettes con scollo a v

Pantaloni satin, blazer slim fit, tagli drappeggiati e destrutturati, colori delicati, come il crema e il rosa cipria, si adattano alle occasioni più importanti con disinvoltura e semplicità.

Blusa color crema e pantaloni morbidi satin

I toni metallici, come gold, silver e metal pink, danno eleganza a completi dai tagli maschili, resi così sensuali e raffinati.

Completo damascato super sexy

E che serata di balli sfrenati sarebbe senza piume e paillettes? La Kocca Collection regala un tocco di classe d'altri tempi a chi la indossa.

Abito argentato con piume e paillettes

Foto: Martina Ferrara

Fashion: Francesca Crippa

Mua: Ginevra Pierin

Hair: Melly Sorace

Modella: Nicla Centorame @Fashion

Sitting editors: Sara Moschini, Daniela Losini

Location: FIFTY HOUSE HOTELS - SoHo Milano