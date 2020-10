La nuova collezione Kocca propone capi adatti dalla mattina alla sera, tra rivisitazioni dark e punk, stile urban e pezzi più romantici

Classicismo, rigore, ma anche versatilità e un'ampia palette cromatica: l’autunno inverno 20/21 firmato Kocca rappresenta una donna libera, intraprendente, con una forte personalità.

I capi delle linee Jeans e Collection, indossati per noi in questo servizio dall'influencer Carolina Porqueddu, si ispirano agli anni '70 e '80, grazie a contaminazioni differenti.

La linea Jeans rivisita in stile street e urban alcuni must più eleganti: blazer e mini skirt tipicamente formali si abbinano invece a capi e abiti femminili, tra sfumature calde e fredde, trame check e tartan che riprendono lo stile college. Allo stesso modo, i tagli maschili e leggermente punk rendono il look più sfrontato, anche grazie a colori che vanno dal nero al rosso e a fantasie eccentriche. Ma accanto alla donna powerful c'è quella Nu Boheme, che preferisce capi morbidi, lavorazioni ricercate sulla maglieria, sfumature autunnali.

La linea Kocca Collection invece è fortemente glam, con capi ricercati e raffinati. Caldo e avvolgente è il mondo Warm ‘70s, ispirato al deserto e

alle atmosfere naturali della giungla, tra abiti dai tagli tipicamente vintage e stampe animalier, lurex tweed e morbide eco pellicce dai fit oversize.

Romantiche e decadenti sono invece le estetiche dei capi Royal Decadence: stampe jacquard, fantasie floreali, pizzi e trasparenze enfatizzano e valorizzano abiti che regalano una sensualità retrò.

Il mondo Gothica & Chic rappresenta il lato dark, con capi in eco pelle nera, eleganti bluse e abiti in lurex, per chi ha bisogno di un tocco grintoso. Ci sono infine una serie di capi per chi ama i toni fluo, l'ironia e la spensieratezza: Icona Pop infatti si anima di luccicanti paillettes e di cromie vivaci.

Talent: Carolina Porqueddu

Foto: Martina Ferrara

Video: Fabio Persico

Stylist: Francesca Crippa

Mua: Ginevra Pierin

Sitting Editor: Daniela Losini

Producer: Gloria Bertuzzi

Assistente sul set: Ana Maria Matasel