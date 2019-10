Abbiamo incontrato Jessica Wang, blogger, influencer, esperta di moda e non solo: leggi la nostra intervista!

Saper emergere nel fashion world non è un gioco da ragazzi. Non è qualcosa che si può improvvisare, o semplicemente una serie fortunata di eventi - il famoso "essere al posto giusto nel momento giusto". Diventare una celeb e saper gestire la propria immagine è un mix di intelligenza, programmazione, talento e stile costruito negli anni.

Lo sa bene Jessica Wang che, con i sui oltre 700mila follower, è diventata una delle IT girl del momento e non solo nel mondo glitterato di Instagram o sui front row.

Jessica è una donna d'affari di New York che, oltre a costruire la propria fortuna da sola, è oggi una paladina del “women's empowerment”. Sul suo blog Not Jess Fashion scrive consigli su come gestire al meglio il tempo, su come creare contenuti interessanti e anche come destreggiarsi tra famiglia e business. Insomma, la ragazza ha carattere e si vede.

L'abbiamo incontrata a Milano, durante la Fashion Week, e abbiamo parlato di lavoro, moda, futuro e, ovviamente, bellezza.

Leggi la nostra intervista a Jessica Wang!

Ci racconti la storia del tuo blog "Not Jess Fashion"?

Ho inaugurato il mio blog poco dopo aver cominciato a lavorare in azienda. All'epoca ero in Morgan Stanley ma mi ero presto resa conto che essere in una grande società non era la mia vocazione. Volevo che il mio blog si trasformasse in una “via di fuga” per le donne moderne che lavorano a New York. Nel tempo è cresciuto fino a diventare una comunità in cui condividiamo cose di moda, di bellezza, di viaggi e molto altro ancora. Insomma, il blog è diventato un'azienda e una comunità.

Come hai trasformato la tua passione in un lavoro? Qualcuno ti ha aiutato?

Oltre a me, mio marito ha svolto un ruolo fondamentale. Lui è mio fotografo ed è stato super paziente negli anni aiutandomi nella pianificazione dei servizi fotografici.

Quale donna è stata o è fonte d'ispirazione per la tua carriera?

Ho sempre ammirato Nicole Warne. È una total lady boss e ha portato a un livello superiore il concetto di fotografia per le blogger. Adoro il modo in cui raggiunge il perfetto equilibrio tra l'essere una blogger, una bella ragazza e, allo stesso tempo, una donna d'affari.

Hai notato qualcosa di veramente interessante durante questo Fashion Month?

Sono super entusiasta di vedere sulle passerelle i nuovi talenti emergenti e ciò che hanno da offrire, oltre ai marchi che, sempre più, stanno adottando pratiche di produzione sostenibili.

Come cambierà l'industria della moda nei prossimi anni?

Penso che l'industria della moda andrà sempre più verso la sostenibilità, l'innovazione e la personalizzazione. Man mano che i consumatori diventeranno sempre più consapevoli, i marchi dovranno essere più trasparenti, il che porterà a pratiche di produzione sostenibili. Penso che la tecnologia permetterà una grande innovazione nella moda e sono già pronta per i camerini di prova virtuali. Sarà l'occasione per spingere sulla personalizzazione e sui servizi su misura.

Come puoi definire la tua relazione con i tuoi follower su Instagram?

Molto genuina: io amo imparare da loro e condividere il mio punto di vista quando ha senso. Di recente, ho fatto molte più stories mentre ero a casa o durante i viaggi e penso che ciò mi abbia davvero aiutato a stabilire una connessione più forte con i miei follower.

Ti piace aiutare i blogger e gli influencer a migliorare il loro personal branding online: potresti darci qualche consiglio?

Al giorno d'oggi c'è così tanta attenzione su Instagram e sui social media che le persone sembrano aver dimenticato quanto sia importante avere una propria piattaforma. Il mio primo consiglio è quello di costruire qualcosa di tuo, come un blog o un sito Web, e poi condividere i tuoi contenuti e connetterti con gli altri usando i social media. Sii coerente perché questa è la parte più difficile. Usa il tuo sito per condividere opinioni e le tue conoscenze poiché questo mostra alle persone chi sei veramente. Infine, vai agli eventi e costruisci relazioni con gli altri influencer.

Tornando alla moda: qual è il tuo vestito preferito?

Mi piacciono molto le spalle grandi e le tute. Entrambi i pezzi possono fare sentire chiunque più sicuro ed elegante.

Qual è la tua routine di bellezza in questo momento?

Adoro avere una pelle fresca e idratata. La mia routine inizia con una semplice pulizia, seguita da un tonico e una crema idratante. A seconda di cosa farò, indosserò un fondotinta o un tinted moisturizer. Il correttore è essenziale per nascondere le occhiaie e le sopracciglia definite possono fare una differenza enorme. Infine, mai senza fard, bronzer e un rossetto opaco. Tra i miei indispensabili: Sunscreen SPF 50 di La Prairie, Tom Ford Lumiere Lip Balm, HD Concealer di Make Up For Ever, Retro Matte Liquid Lip Colour di MAC e Veil Setting Powder di Hourglass.

Quali prodotti beauty infili in valigia?

Nella mia valigia non mancano mai le maschere in tessuto e la Ceramidin Cream di Dr. Jart, i Fast Blasting Cleansing Cloths di M-61 e l'essenza di Tata Harper.

Potresti condividere con noi alcuni segreti di bellezza?

Uno dei miei trucchi preferiti per far durare più a lungo il profumo è sovrapporlo su una crema corpo o una lozione con la stessa profumazione. Adoro anche giocare con ciprie e illuminanti, soprattutto quelli liquidi, quando ho bisogno che il make-up duri tutta la notte.

Credit ph: Instagram @jessicawang

Intervista: Michela Marra