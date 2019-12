Cinque amici, l'atmosfera natalizia, una serata completamente unconventional alla Balera dell'Ortica per dare il via alle Feste. È il Natale di Zalando, che abbatte ogni costrizione con il suo claim "free to be".

Liberi di vivere le festività come si desidera, indossando ciò che più si ama e con la compagnia dei propri cari, lontani da costrizioni e convenzioni.

Tra glitter, trucco e paillettes, vediamo i nostri cinque protagonisti divertirsi tra balli, carte, bocce, mangiando french fries e scambiandosi sorrisi. Gli amici dimenticano così le consuetudini e lasciano spazio al desiderio di vivere il Natale che più li rispecchia, condividendolo con chi amano.

I loro look rispecchiano proprio il concetto di free to be together, scopriamoli!













Giocare a carte è una tradizione natalizia tipica dei nonni? Abbattiamo gli schemi dello stare bene insieme con le atmosfere vintage. La protagonista è Yasmin, con il suo blazer fucsia JUST CAVALLI.









Carte o bocce? Il gioco si fa glam e super fun tra amici! Yasmin, Arianna e Massimiliano non rinunciano ad indossare capi importanti anche in questa occasione: il ragazzo indossa camicia stampata PAUL SMITH e giacca TOPMAN, Arianna invece mollettine LOEFFLER RANDALL, un abito in velluto VIVIENNE WESTWOOD e la eco pelliccia di MISSGUIDED, mentre Yasmine abbina il blazer fucsia di JUST CAVALLI a pantaloni con balze VIVETTA e scarpe STUART WEITZMAN.













La serata prosegue tra grandi sorrisi e sfide a bocce!













Un abito brillante ed è subito festa! Lo sa bene Atitaya, che indossa un fermaglio a cuore LOEFFLER RANDALL, abbinato all'abito di paillettes VILA CLOTHES e alle scarpe MOTHER OF PEARL.













Chi l'ha detto che le Feste richiedono mega menù sofisticati? Viva l'informalità delle french fries di Vittoria, che nell'atmosfera retrò della Balera dell'Ortica indossa orecchini RADÀ, e un abito monospalla MAYA DELUXE. Come lei, anche Arianna sceglie di brillare con un body in lurex viola VERSUS VERSACE e gonna CLUB MONACO.













L'abito con scollo a V è il capo passepartout della stagione festiva. Atitaya lo sceglie in versione verde acqua e firmato VIVIENNE WESTWOOD, insieme al fermaglio a cuore e alla borsa zebrata LOEFFLER RANDALL. Arianna invece preferisce il color pesca dell'abito in velluto VIVIENNE WESTWOOD.













Let's dance! È il momento di balli scatenati! Vediamo Yasmin con orecchini J CREW e una jumpsuit in lurex U divertirsi con le sue amiche tra glitter e paillettes.













L'ultimo lento della serata è tutto di Massimiliano e Vittoria: lui indossa una camicia JADED, con pantaloni THE KOOPLES, lei un completo stampa pitone PINKO. Perché ognuno è libero di vivere il Natale con il look che preferisce, non credete?

Raccontateci nelle Instagram stories il vostro Natale Free to be together taggando gli account di @grazia_it e @zalando con l'hashtag #freetobetogether. I racconti più belli verranno condivisi dall'account di Grazia!

Credits servizio





Foto: Claudia Ferri

Fashion: Francesca Crippa

Mua: Ginevra Pierin

Hair: Melly Sorace

Sitting Editor: Sara Moschini

Location: La Balera Dell'Ortica

Talents: Yasmin, Arianna, Massimiliano, Atitaya, Vittoria