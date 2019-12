Il look per Natale è unconventional con Zalando, come il modo di festeggiare: free to be together!

Dettagli preziosi, accessori importanti che danno un twist al look, abbinamenti audaci e non convenzionali. La moda rispecchia le Feste, così come Zalando suggerisce di viverle: nella piena libertà di scelta di cosa fare e di con chi trascorrerle.

Free to be together: cinque amici alla Balera dell'Ortica, in un'atmosfera festosa, si divertono insieme e abbattono ogni convenzione. Gli accessori sono i protagonisti dei loro outfit.









Imprescindibile per donare ai capelli un tocco più da party è il fermaglio a cuore LOEFFLER RANDALL, indossato da Atitaya, e abbinato alle scarpe glitterate MOTHER OF PEARL.





Lo stivaletto si abbina a gonne e pantaloni per tutto il periodo di Natale, come nella versione MIISTA, indossata per la serata da Arianna. E la borsa? Le paillettes dominano le Feste, con nel caso della pochette LOVE MOSCHINO.





Black & white: sempre un grande sì! Lo troviamo nella borsa zebrata LOEFFLER RANDALL con maniglia a cuore, come nelle scarpe L'AUTRE CHOOSE.





Le scarpe LK BENNETT sono un passepartout delle Feste, fanno brillare le serate più glam, con abiti in colori a contrasto. E per i capelli? La mollettina di perle LOEFFLER RANDALL, indossata da Arianna.





Per ballare ci vogliono le scarpe giuste e lo sa bene Massimiliano, che indossa delle stringate in vernice HUGO BOSS. Ma anche il make up è un elemento importante, con colori a contrasto e ispirazione seventies.

Scoprite tutti i capi e accessori del servizio a questo link!

Il vostro Natale sarà Free to be together? Raccontatecelo nelle Instagram stories, taggando gli account di @grazia_it e @zalando con l'hashtag #freetobetogether. Le Feste più belle verranno condivise dall'account di Grazia!

Credits servizio

Foto: Claudia Ferri

Fashion: Francesca Crippa

Mua: Ginevra Pierin

Hair: Melly Sorace

Sitting Editor: Sara Moschini

Location: La Balera Dell'Ortica

Talents: Yasmin, Arianna, Massimiliano, Atitaya, Vittoria