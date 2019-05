La città eterna, la bellezza targata Chanel e un'appassionata della vita e del buon vivere come Gabrielle Caunesil: una miscela irresistibile di emozioni che vi raccontiamo

Gabrielle Caunesil ti guarda dritto negli occhi e il suo sguardo è colmo di cristallina curiosità per tutto ciò che la circonda.

Abbiamo passato con lei una giornata all'insegna della scoperta della Città Eterna con l'aiuto di una speciale "bussola" beauty targata Chanel. Il nostro racconto dell'esperienza vissuta con lei.

La "bussola" speciale è proprio la Palette de Voyage Visage che si trova in esclusiva nelle fragrance & beauty boutique Chanel (in Italia a Firenze, Milano, Venezia e appunto, Roma).

Per noi è stata una sorta di indicatore prezioso per orientarci alla ricerca di luoghi e momenti speciali da cristallizzare e ricordare nel beauty diary di Gabrielle.





Per Gabrielle è molto importante stabilire un contatto con le persone, coi luoghi, con le situazioni. Sprigiona energia positiva e attira positività, sin dalle prime battute e appena sveglia. Il rito della colazione ha sancito l'inizio della giornata e ha regalato il "carburante" necessario ad affrontare una città spettacolare quanto impegnativa come Roma.

Il momento della scoperta dei luoghi più conosciuti come Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Piazza del Popolo sono stati vissuti con un pizzico di divertimento e giocosità. Il pranzo è stato celebrato da Gabrielle scegliendo non uno, ma due tipi di pasta. Carbonara e cacio e pepe al tavolo, grazie!

Poi di nuovo alla scoperta di angoli più nascosti della città ma prima, c'è stato il momento del ritocco trucco. Per un beauty look serale più accentuato Gabrielle ha scelto l'applicazione di un rossetto rosso nella fragrance & beauty boutique Chanel nella storica Via del Babuino. E via, alla ricerca di un luogo dove poter assaporare ancora la cucina romana.





Potevamo farci scappare l'occasione per conoscere meglio Gabrielle? Le abbiamo fatto qualche domanda sul viaggio, uno dei temi che sente e vive moltissimo.

Quando ti trovi in una città che non conosci, cosa ti piace scoprire?

Quando viaggio la cosa che mi piace di più è assaggiare il cibo locale. In Francia abbiamo un'espressione che dice À Rome, fais comme les Romains ed è la mia filosofia da viaggiatrice. Cerco di avvicinarmi alle tradizioni, alla cultura e alle persone del luogo che sto visitando. Amo farmi raccontare le storie dalle nonne ad esempio, spesso mi siedo vicino a loro con una scusa e mi lascio affascinare dalle loro vite e da quello che sanno, mi sembra così di sentire di più il luogo in cui sono in quel momento.





Quale prodotto beauty ti fa sentire a posto in viaggio?

Sono sempre in movimento e ho bisogno di pezzi essenziali che posso sempre portare con me, per cui palette multiuso per viso occhi e labbra. Mi piacciono moltissimo i prodotti con più funzioni anche per i retouch. Il make up per me deve essere semplice e pratico oltre che glam!

Quali consigli hai da viaggiatrice?

Viaggio sin da piccola e sono abituata a non avere paura di ciò che non conosco e soprattutto, cerco di viaggiare leggera ed essenziale. Un'altra cosa da fare è evitare appena possibile tutto ciò che è puramente "turistico" e prediligere i luoghi dove ci sono studenti o artisti in fermento, lì si scopre la vita del luogo. E anche i consigli delle persone sono molto utili per orientarsi.

Gabrielle ha un incarnato dorato molto bello e luminoso e per il trucco da giorno, la pelle del viso è stata preparata con Hydra Beauty Camellia Water Cream, soin molto delicata e super idratante e successivamente uniformata con il fondotinta Les Beiges in Medium Plus.

La palette Lumières Naturelles è stata usata per illuminare le palpebre mentre per effettuare un leggero sculpting e per ottenere un risultato bonne minne, la nostra speciale rosa dei venti della Palette Voyage Visage.

Sulle labbra di Gabrielle il colore nude perfetto in accordo col colore naturale delle labbra della modella, Contraste N. 212 un malva molto brillante in edizione limitata che si aggiunge ai nuovi rossetti Rouge Coco Flash.

CREDITS

Foto: Marco Mezzani

Special Thanks: to all the Chanel Team Beauty, the Fragrance & Beauty Boutique in Rome and to Hostaria da Giggi.