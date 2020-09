Le deejay Paola e Pamela Ameyibor indossano la nuova collezione FW20 FILA Story 1, tra pattern vintage e classici modernizzati

È un ritorno al passato quello che ci propone FILA con la sua capsule collection FW20. La collezione Story 1, infatti, trae ispirazione dall’heritage del marchio biellese e dal suo animo sportivo.

La indossano per noi Paola e Pamela Ameyibor, conosciute in rete come Polly&Pamy. Sorelle gemelle, hanno solo 21 anni ma hanno già una forte fanbase on e offline, grazie al loro carisma e al loro lavoro da deejay e hairdresser (le acconciature del servizio infatti sono tutte opera loro!).

La collezione, costruita a partire dai look conservati nell’archivio storico di FILA a Biella, propone una rivisitazione contemporanea di grandi classici dello sportswear.

Lo notiamo per esempio dalle tute, che abbinano i due pezzi in varietà diverse di tessuti, pattern, come per esempio i pants con logo, e silhouettes.

Modello iconico e senza tempo è la classica tuta in velour, resa sì moderna, ma senza però perdere il suo sapore retrò.

Il pattern a check vintage dai colori neutri, come blu, rosso e bianco, è utilizzato per felpe, top e pantaloni, così versatili da poter essere indossati sia se ci si allena che fuori dal campo.

Punto forte della collezione sono di certo le chunky sneakers, che ci riportano agli anni '90. Le esclusive FILA AW Lab SMU Disruptor, con tomaia in pelle e la suola in gomma carroarmato, morbida e alta, garantiscono tutto il comfort di una scarpa sportiva, diventando però l'accessorio che dà un twist anche ai look più glam.

Non mancano le giacche in synthetic fur con zip e logo per scaldare l'inverno, da indossare post allenamento o come morbido capo spalla in ogni occasione.

Foto: Martina Ferrara

Video: Michele Giannantonio

Stylist: Sarah Misciali

Mua: Elena Gaggero

Producer: Gloria Bertuzzi

Sitting editors: Sara Moschini e Daniela Losini

Talents: Paola e Pamela Ameyibor