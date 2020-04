Non sarà l'obbligo di restare a casa a toglierci il piacere di un pic-nic di primavera. Basta un po’ di fantasia, il look giusto e il gioco è fatto. Scoprite la nostra ricetta.

Un'idea semplice e divertente per ovviare all'impossibilità del weekend fuoriporta, il pic-nic sul tappeto diventa un momento di condivisione con le persone che sono con voi durante questo lockdown o con gli amici collegati in remoto (ma sempre presenti!).

Qui vi diamo la nostra ricetta per organizzare il pic-nic perfetto indoor. Scoprite cosa fare e buon divertimento!





Ingredienti per più di 2 persone

Difficoltà **





1 coperta (a scacchi per essere letterali)

1 cestino da pic-nic

Piatti, tazze, posate q.b.

1 piantina aromatica (o 2)

1 libro

1 cane (o vero o di peluche!)

1 look a tema

Un paio di occhiali da sole

1 cappello di paglia

1 borsa di paglia

1 treccia (se non sai fartela da sola una coda alta è perfino più cool!)

1 make-up per sentirti te stessa





Procedimento





Scegliete una coperta che possibilmente si abbini ai colori del soggiorno (non vorrete perdere una Instagram opportunity come questa?).

Stendete la coperta sul pavimento (io l’ho stesa direttamente sul tappeto.)

Appoggiate su uno degli angoli della coperta il cestino da pic-nic e aggiungete nei dintorni una o due piantine aromatiche, come basilico e salvia, per fare colore e profumare l’aria.

Date sfogo alle vostre doti artistiche e create una mise en place da copertina usando piatti, tazze e posate diverse.

Inserite un libro nella composizione e, se ce l'avete, anche un cane!

Da mangiare: preparate cose semplici ma gustose come sandwich di pollo, tartine mortadella e crema di pistacchio, focaccine farcite, accompagnate da una fresca spremuta d’arancia. Se ve la sentite, potete azzardare anche una torta salata con spinaci e ricotta, che sa tanto di scampagnata.

E, come dolce, torta al cioccolato (potete anche comprarla in panetteria come ho fatto io!).

P.S. Se il cane è vero e non di peluche, non dimenticate di controllarlo a vista, prima che si spazzoli il vostro pranzo.





Scegliere il look giusto per un pic-nic indoor





Se ti svegli un po’ Audrey Hepburn: gonna svolazzante e camicia di seta in palette.

Se il tuo stile è più alla Daisy Duke: shorts in denim e camicia a scacchi annodata in vita.

In ogni caso non possono mancare un paio di occhiali da sole e, a scelta, cappello di paglia o borsa di paglia.

Piedi rigorosamente nudi con smalto (se però la pedicure non è rientrata nelle vostre attività da lockdown dei semplici calzini bianchi sottili alla caviglia andranno più che bene!).





Divertirsi con il beauty look





Per un periodo come questo il beauty look naturale andrà benissimo (magari facendo attenzione al vostro tipo di pelle per una base luminosa), ma perché non accenderlo con un tocco di rossetto rosso? Io lo metto anche per fare la spesa, soprattutto se non ho voglia o tempo di fare un make-up completo. Può anche essere il modo di sperimentare qualcosa di diverso da replicare poi, in caso, una volta che si potrà uscire.

I capelli legati, infine, dicono subito gita fuori porta: in base alla vostra manualità potete scegliere tra una treccia e una coda alta. Chissà perché, io ho scelto la coda…





A questo punto non ti resta che aprire le finestre, lasciar suonare la vostra canzone preferita, collegarvi a Zoom e condividere questa giornata speciale con i vostri amici (e magari con i vicini).

Anche un picnic a distanza ha il potere di farci sentire accanto le persone a cui vogliamo bene. E in ogni caso vi darà un’incredibile dose di buonumore almeno fino a lunedì.

Buon divertimento!





Testo, foto e creative direction: Daniela Zuccotti

Video: Carola Carera