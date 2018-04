Cinque amiche, una camera da letto e una serata all'insegna della bellezza: scoprite come rendere divertente il momento della detersione con i prodotti démaquillant di Caudalie



Sapete qual è la ricetta per rendere memorabile una notte dedicata al relax e alle chiacchiere tra amiche? Quattro gli “ingredienti” speciali: ottima musica, una buona tisana rilassante, per dimenticare tutto lo stress della settimana, qualche buona lettura da condividere e poi... gossip in libertà!

Ma se volete “accendere” la serata e renderla ancora più cool, il segreto è condividere con le vostre bff i vostri segreti di bellezza e i prodotti che amate usare per coccolare la pelle, a partire dalla detersione: chi lo ha detto che è un momento noioso?

Basta chiederlo ad Alessia Bossi, Lucia Serafini e Clara Nanut che, per rendere ancora più “frizzante” il loro pigiama party, in compagnia delle amiche del cuore, hanno deciso di trasformarlo in un momento “spa” per la pelle del viso, “giocando” e mixando alcuni prodotti che sono subito diventati i loro migliori alleati di bellezza. Scopriteli con noi e con i consigli beauty delle tre influencer.

Alessia Bossi: scrub e mousse per un’esperienza sensoriale unica



«Sono super attenta ai prodotti che scelgo per il mio viso. – dice Alessia – Devono essere naturali e garantirmi un risultato. Per questo mi piace Caudalie: da un ingrediente come l’uva ha creato prodotti che davvero rendono la pelle più bella!».

Alessia adora il concetto di detersione “mix&match” che, per lei «è come un gioco. Amo, infatti, mescolare più prodotti dalla texture diversa per pulire e coccolare il mio viso. Ogni giorno posso scegliere tra la Mousse Nettoyante Fleur de Vigne o il Lait Démaquillant Douceur o, perché no, tutti e due insieme!».

Il consiglio beauty di Alessia: «Adoro mescolare la Mousse alla Crème Exfoliante Désincrustante perché rende l’effetto dello scrub più piacevole e delicato mentre rafforza la detersione: un’esperienza sensoriale davvero unica!».

Lucia Serafini: non un unico prodotto per togliere il trucco

Lucia ha la pelle sensibile. Per questo sceglie solo prodotti naturali e dice: «Sono molto attenta e controllo sempre la lista degli ingredienti dei detergenti e delle creme». Il suo must have? L’Eau Micellaire Démaquillante.

Il consiglio beauty di Lucia: «Non mi accontento di un solo struccante: mi diverto a mescolare più prodotti dalla consistenza diversa per creare una soluzione tutta per me, che può cambiare da un giorno all’altro, in base al mio mood».

Clara Nanut: per me la profumazione è importante



Per il suo viso Clara usa solo prodotti di qualità: «A reclamarlo da una parte è la mia pelle sensibile e delicata – afferma – ma dall’altra so che solo una selezione accurata degli ingredienti può rendere davvero più luminoso il mio volto».

Nella scelta dei detergenti, si lascia guidare anche dalla profumazione «che per me è determinante: adoro quella dei prodotti Caudalie, delicata e piacevole allo stesso tempo».

Il consiglio beauty di Clara: «Per struccare il mio viso non uso soltanto un prodotto: spesso, per noi donne, è difficile trovare un detergente che da solo possa soddisfare tutte le esigenze della pelle. Invece, mixando e dosando formule e texture diverse, è più facile arrivare alla soluzione giusta. Adoro mescolare la Mousse Nettoyante Fleur de Vigne con l’Huile de Soin Démaquillante perché l’olio rende più delicato e idratante il momento della detersione».

Mixology: mescola, combina, splendi... e divertiti!

Dite pure addio alla solita noiosa beauty routine e trasformate la detersione in un momento giocoso (anche da condividere!): mixate prodotti diversi alla scoperta di nuove texture per un rituale di bellezza “su misura” ancora più piacevole.

L’obiettivo? Creare il vostro “skin cocktail” perfetto per rendere la vostra pelle ancora più bella.

Scoprite come guardando il video del "beauty pigiama party" di Grazia e Caudalie.

Il video del beauty pigiama party con Caudalie

