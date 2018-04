La parola d'ordine per il primo step della beauty routine è "mix&match". Scopri come realizzare una detersione su misura con Caudalie

Perché questo nome? Caudalie è un termine enologico, un’unità di misura della persistenza in bocca degli aromi del vino. Un secondo di persistenza corrisponde a una “caudalia”. Lo sapevate che i semi d'uva (si chiamano vinaccioli) hanno 10mila volte il potere antiossidante della vitamina E? E che la linfa della vite contiene un elemento, la Viniferina, che agisce contro le macchie della pelle?

Nell’uva si nasconde il segreto della longevità e della cura della pelle in una visione che coniuga il desiderio di tutte – una skincare semplice ed efficace – con il rispetto profondo della natura. È questa la scommessa che 23 anni fa ha portato alla nascita di un brand che ha fatto la differenza nel mondo del beauty: è Caudalie, marchio francese, che per primo ha intuito le potenzialità della vinoterapia nell’universo dell’anti-aging.

L’uva e la vite: gli ingredienti preziosi per la tua pelle



Una storia costellata di successi che nasce da un incontro piuttosto casuale, come succede per le cose più belle. I protagonisti sono Mathilde e Bertrand Thomas, il luogo magico è il castello Smith Haut Lafitte, il momento è quello della vendemmia: è il 1993 e la coppia – grazie alla famosa frase pronunciata dal professor Vercauteren «Lo sapete che state gettando via un tesoro?»– scoprono che gli scarti della vendemmia, dai semi ai graspi fino ai tralci di vite, contengono utili alleati nella lotta contro i radicali liberi: nelle vigne del castello di famiglia si nascondeva un vero tesoro! Cominciano così le ricerche per realizzare dei prodotti di bellezza in grado di sfruttare le eccezionali qualità dei principi attivi presenti nella vite mantenendone intatta l’efficacia all’intero delle formulazioni cosmetiche.

Da lì a un paio di anni l’obiettivo è raggiunto con un primo brevetto (al quale ne seguono altri) e con la creazione dei primi preparati firmati Caudalie: subito spopolano tra le francesi, fino a varcare i confini nazionali e a trasformare il brand in un marchio famoso in tutto il mondo.

Cosm-etica: bellezza e rispetto dell’ambiente, l’impronta green di Caudalie

Scienza, etica e glam: tre parole che descrivono pienamente il successo di Caudalie. Scienza perché, da subito, Mathilde ha puntato sulla ricerca scientifica e sull’innovazione delle formule naturali collaborando con prestigiose università come la Harvard Medical School; etica perché da sempre il brand si è caratterizzato per una spiccata sensibilità verso la natura; glamour perché ha saputo creare prodotti dalle texture golose e dai bouquet olfattivi piacevolissimi.

È il concetto alla base di Cosm-etica, una filosofia di vita e un modo innovativo di concepire lo skincare. Caudalie è stata tra i primi a eliminare oli minerali, fenossietanolo, ftalati e ingredienti di origine animale (escluso il miele e la cera d’api) dalle formulazioni, mentre i pack esterni sono realizzati in carta riciclata proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. Ma non è tutto.

Da sei anni Caudalie è anche membro dell’associazione mondiale “1% for the Planet” che contribuisce alla protezione del pianeta devolvendo l’1% del fatturato mondiale in favore delle associazioni ambientaliste. Dal 2012 a oggi oltre 4milioni e 200mila alberi sono stati piantati «per restituire alla Terra un po' di ciò che ci dona ogni giorno» ed entro il 2020 si arriverà alla cifra di sei milioni.

«Credo in un pianeta più verde, in una cosmetica più impegnata. Formulo i miei prodotti per tutte le donne che, come me, non vogliono dover scegliere tra efficacia e ingredienti naturali, tra glamour ed ecologia», afferma Mathilde Thomas. Che continua: «Da quando ho creato Caudalie, il mio desiderio è stato quello di accompagnare le donne nella loro routine di bellezza. Nella detersione e nel démaquillage, gesti tanto essenziali quanto universali, i nostri prodotti privilegiano la naturalità. Efficaci e a base di ingredienti naturali, sono i migliori alleati per conservare una pelle pulita, fresca e giovane più a lungo».

Mescola, combina e…splendi!



Il rituale di bellezza può diventare sempre più... divertente: il momento della detersione, step irrinunciabile, si può trasformare in un vero e proprio gioco alla scoperta di nuovi prodotti e nuove texture da combinare per una beauty routine assolutamente “su misura”.

Mixology: efficacia e sensorialità per una detersione personalizzata

Latte, olio, acqua o schiuma: texture e formule diverse che coniugano in cinque formule efficacia e sensorialità.

Hai la pelle sensibile? La soluzione migliore è combinare l’Olio con la Mousse, per un effetto seta e cocooning. Desideri una texture “nuvola di latte”? Mixa il Latte con la Mousse per una #cleanbeauty all’insegna della morbidezza. E, ancora, la Mousse, abbinata alla Crème Exfoliante Désincrustante, regala un boost di luminosità.

Crea uno skin cocktail perfetto, tarato sulle tue esigenze, con questi prodotti must-have!

Mousse Nettoyante Fleur de Vigne



Soffice, leggera, e senza sapone, purifica delicatamente. Gli ingredienti chiave sono l’estratto di uva idratante e la salvia purificante.

La curiosità: caratterizzato da una fragranza delicata e piacevolissima, il Fleur de Vigne (il fiore della vite) nasce, ogni anno, a giugno tra i tralci di vite e vive solo tre giorni. Con la sua fioritura annuncia, 110 giorni dopo, l'inizio delle vendemmie d'autunno.

Huile de Soin Démaquillante 100% naturale



Un’associazione di oli di vinaccioli d’uva, ricchi di polifenoli, e di mandorla dolce idratanti, di girasole e di ricino per rimuovere ogni tipo di make up, anche quello waterproof.

Eau Micellaire Démaquillante

Ha una formula a base di Acqua d’uva bio idratante e camomilla lenitiva. Deterge, idrata e lenisce.

Lait Démaquillant Douceur



Olio di vinaccioli d'uva, di mandorle dolci, estratto di fiordaliso e di avena sono presenti nella formula di questo latte vellutato che deterge e strucca con dolcezza viso e occhi mentre nutre e lenisce la pelle.

Lotion Tonique Hydratante



Questa lozione è arricchita con Vinolevure, una molecola contenuta nel lievito di vino in grado di trattenere l’acqua fino a cento volte il suo volume. Questo ingrediente esclusivo Caudalie impedisce la disidratazione e rinforza le difese immunitarie.

Vuoi provare i prodotti démaquillantes di Caudalie? Li trovi nella boutique di via Fiori Chiari 14, a Milano, nelle farmacie e parafarmacie e sul sito www.caudalie.com.

La tua detersione naturale con Caudalie