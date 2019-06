Un racconto attorno alla filosofia della bellezza Shiseido attraverso le parole di Claudia Ciocca



Cos’è la bellezza per voi?





La bellezza è intelligenza, la bellezza trascende i tempi.

Durante il viaggio in Giappone con Shiseido per il decimo anniversario della linea skincare Future Solution LX, questi due concetti chiave hanno catturato la mia attenzione.







In un mondo governato dall’immagine, dalla perfezione effimera e dall’urgenza di soddisfare il presente, entrare in contatto con la cultura firmata Shiseido è stata un’esperienza open- minding che mi ha fatto capire quanto la bellezza come la intendiamo noi sia fugace e riduttiva, e quanto invece basti poco per vederne tutto il potenziale.

Tutto è iniziato con queste parole, su cui mi è caduto l’occhio al Kyoto National Museum durante l’evento di celebrazione dei 10 anni di Future Solution LX:

“Il cambiamento non riposa mai. La tecnologia avanza, le nostre relazioni crescono, e quello che oggi era veloce lo sarà ancora di più domani. E nel nostro tempo qui noi ricerchiamo la bellezza che perdura. Non l’apparenza fisica, superficiale o effimera, perché questa svanirà. La bellezza si trova nell’intelligenza, si trova nella ricerca di una verità universale. E mentre il tempo passa la sua radiosità fluisce da dentro. Non svanirà mai, è infinita. Il mondo cambia ma la bellezza vera no.”

Ammettiamolo, dovremmo tutte rivedere il nostro concetto di bellezza, guardarci più dentro, e proprio per questo ho deciso di mettere alla prova nel prossimo mese la linea Future Solution LX e di tenervi aggiornati con un beauty diary dal piglio culturale per meglio farvi capire l’importanza della visione Giapponese dalla bellezza.

La cultura della bellezza Giapponese





La bellezza giapponese ha un approccio olistico complessivo, si parla di bellezza esterna ma anche interna e, come mi ha spiegato Mr. Yukisada - Assistant Chief Brand Officer - durante il nostro incontro a Kyoto per l’anniversario di Future Solution LX “essere più belli dà fiducia in sé stessi, e avere fiducia in sé stessi fa diventare più belli”.

In inglese si direbbe “feel good look good” “ed è proprio questo l’approccio che Shiseido - e nello specifico la linea Future Solution LX - vuole offrire alle donne: “un’ideale di bellezza genuino, un beauty cycle che porta avanti parallelamente e trasversalmente sia l’aspetto estetico sia il concetto di self-confidence”.

E devo dire che vedere la pelle (a solo una settimana dall’inizio della prova con Future Solution LX), che risplende di una luminosità che sembra irradiarsi dall’interno, dà un boost di self-confidence non indifferente.

Il prodotto che mi ha più colpito in questi primi giorni? La Future Solution LX Extra Rich Cleansing Foam, la cui formula delicata avvolge la pelle con una schiuma sensoriale che non solo rimuove tutte le impurità ma lascia anche una piacevole sensazione di idratazione. Niente pelle che tira, insomma.

Siete curiose di provare anche voi Future Solution LX?

Vi aspetto la prossima settimana per aggiornarvi sui progressi della mia pelle e rivelarvi ancora qualcosa di più sulla bellezza giapponese.

