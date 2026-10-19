Un editoriale esclusivo creato dalla fotografa e arti director Charlotte Hagoort e dalle sue alunne durante uno speciale viaggio



A Maiorca, dove la luce di fine estate accarezza la terra arida e il paesaggio sembra sospeso in un tempo tutto suo, la fotografa e art director barcellonese Charlotte Hagoort ha accompagnato alcune delle sue alunne in un’esperienza immersiva di fotografia sul campo. Un viaggio creativo pensato per osservare, sperimentare e lasciarsi guidare dall’imprevedibilità del momento, in cui l’isola diventa complice e scenografia di un racconto di moda intimo e suggestivo.

Tra gli ambienti pieni di carattere di una splendida casa d’artista e la vegetazione brulla che accoglie i primi giorni d'autunno, la modella Zoë Pañares prende forma attraverso lo sguardo di Hagoort e quello delle sue allieve. Le immagini, realizzate in analogico, custodiscono la bellezza dell’imperfezione, la delicatezza della luce naturale e quella qualità sospesa che solo la pellicola sa restituire. Ogni scatto diventa una traccia del tempo, un frammento di atmosfera, un incontro irripetibile tra corpo, architettura e paesaggio.

Ne nasce un editoriale dalle tonalità calde e dalla bellezza spontanea, dove la materia delle immagini dialoga con la natura essenziale dell’isola. Un racconto che celebra non soltanto la moda, ma anche il gesto del fotografare: imparare a guardare più lentamente, ad accogliere ciò che accade e a trovare, nella semplicità delle cose, una forma inattesa di poesia.





Abito TRUSSARDI, anello WOUTERS & HENDRIKS





Top ELISABETTA FRANCHI, pantaloni ARAKKI, scarpe PATRIZIA PEPE





Blazer, jeans e stivali DIOR





Top ANN DEMEULEMEESTER via ENSO VINTAGE, pantaloni BAUM UND PFERGARDEN, scarpe PATRIZIA PEPE





Abito RICK OWENS via LAAN AMSTERDAM, collana e anelli MARCO BICEGO, scarpe PATRIZIA PEPE





Blazer e pantaloni GIORGIO ARMANI via LAAN AMSTERDAM, orecchini WOUTERS & HENDRIKS





Camicia JIL SANDER via ENSO VINTAGE, gonna ACNE STUDIOS via ENSO VINTAGE





Top e gonna OPERASPORT





Abito PATRIZIA PEPE, anelli MARCO BICEGO





Total look ARAKII











Giacca BAUM UND PFERGARTEN, top e pantaloni MAX ZARA STERKS, scarpe PATRIZIA PEPE







Cappotto MKDT STUDIO, pantaloni HERSKIND, scarpe PATRIZIA PEPE





Giacca STUDIO AR, costume MAX ZARA STERCK





Credits:

Fotografa: Charlotte Hagoort

Fotografe sul set: Anne Frecken, Aurianne Sanchez, Henriette Haga, Sophia Oikonomou, Maxime Rijvers, Vivi Carrasco, Elke van der Honing

Stylist: Quinten Beugeling

Make-up: Xisca