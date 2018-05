ll dolce perfetto per ogni occasione, un dessert che diventa merenda quando iniziano i primi caldi. Da gustare insieme a un buon caffé, il semifreddo alla Nutella ® è anche semplice da preparare



20 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

250 gr Nutella ®

1 albume

3 dl panna fresca

2 savoiardi morbidi grandi

qb cacao amaro

qb sale

Come preparare il semifreddo alla Nutella ®





1) Riponete in freezer una ciotola per 10 minuti. Quindi rivestite gli stampini con pellicola per alimenti, facendola aderire bene al fondo e ai bordi. Mettete, quindi, nella ciotola raffreddata 2 dl di panna fredda e montatela morbida con la frusta.

2) Unite, poi, 250 gr di Nutella ® alla panna montata, incorporando dal basso verso l'alto. Montate, dunque, a neve 1 albume insieme a un po' di sale, poi unitelo gradualmente al composto con una spatola. Versate tutto negli stampini.

3) Prendete 2 savoiardi grandi morbidi e divideteli in pezzi di misura uguale al diametro degli stampini. Appoggiateli sulla mousse e coprite con la pellicola che avanza dai bordi. Riponete gli stampini in freezer per 6 ore, poi sformateli. Servite con la panna montata restante e spolverizzate con cacao amaro.