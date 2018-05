Un dessert classico, da gustare sia a fine pasto sia come sfiziosa merenda. Il semifreddo al torrone con frutta secca è una ricetta ricca di golosità ma anche di nutrimento. Da provare con il caffè o con un vino liquoroso

Ingredienti per 8 persone

100 gr torroncini misti

110 gr zucchero a velo

2 albumi

3 dl panna da montare

1 cucchiaio liquore Grand Marnier

qb cioccolato fondente

100 gr frutta secca

Come preparare il semifreddo al torrone con frutta secca





1) Mettete 2 albumi in una terrina insieme a 110 gr di zucchero a velo, quindi ponetela a bagnomaria e lavorate con la frusta fino a ottenere un composto che velerà i bordi della ciotola.

Togliete dal bagnomaria e fate intiepidire.

2) Ora mettete 100 gr di torroncini misti su un tagliere e pestateli con il batticarne. Quindi, con il coltello, affettateli finemente per ottenere grosse briciole di torrone. Unite il torrone sbriciolato al composto di albumi tiepido e aggiungete anche 1 cucchiaio di liquore. Mescolate con delicatezza, unite dunque anche 100 gr di frutta secca (mandorle, pistacchi e pinoli), continuando a mescolare.

3) Mettete il preparato in 8 stampini rivestiti con pellicola, livellate e riponete in freezer. Sformate poi i semifreddi e decorate con frutta secca e cioccolato fondente in scaglie.