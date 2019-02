Con l'arrivo delle feste di Pasqua non possono mancare sulle nostre tavole i tradizionali dolci decorati con le uova sode, come il dolce di Pasquetta, tipico della Calabria, è facile da prepararare, dall'impasto soffice grazie alla lenta lievitazione e dal piacevole aroma di agrumi. Viene confezionato anche in altre regioni del sud, con la variante della forma, che può essere a cestino, a treccia o a ciambella e ricoperto di glassa e confettini.

80 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

1 arancia

qb burro

qb sale

30 gr strutto o sugna

9 uova

25 gr lievito di birra

1 limone

350 gr farina

100 gr zucchero





Come preparare il dolce per Pasquetta





1) Prendete una tazza colma d'acqua calda stemperate 25 gr di lievito di birra, poi aggiungete 2 cucchiai di farina mescolando bene con l'aiuto di una frusta per non formare grumi e lasciate lievitare in un posto tiepido per almeno un'ora. Alla fine otterrete un panetto morbido.

2) Lavate molto bene 1 arancia e 1 limone e grattuggiate la buccia.

3) Su una spianatoia, versate 350 gr di farina a fontana, fate un foro al centro con le dita e metteteci 30 gr di strutto, 3 uova e una presa di sale. Aggiungete la scorza grattugiata degli agrumi, il panetto lievitato e impastate energicamente fino aquando otterrete un composto morbido e liscio. Infine aggiungete 100 gr di zucchero e continuate a impastare ancora per qualche minuto.

4) Prendete uno stampo a ciambella, imburratelo e adagiatevi lìimpasto, copritelo con un canovaccio e lasciatelo lievitare per circa 3-4 ore.

5) Mettete le uova con il guscio nell'impasto premendo leggermente e infornate a 200 °C per 10 minuti, poi abbassate il forno a 170°C e fate cuocere ancora per 45 minuti. Lasciate raffreddare e servite.