Pronti a rinnovare il soggiorno? Ecco qualche ispirazione per un living moderno

Punto focale della casa, luogo di passaggio e luogo di sosta, il nostro soggiorno oggi svolge diverse funzioni.

Per assecondare questa sua versatilità, non c'è niente di meglio dello stile moderno, caratterizzato da linee pulite e semplici e da palette naturali.

La base piuttosto minimal questo tipo di arredamento infatti vi dà la possibilità di incorporare elementi diversi e pieni di personalità.

Ecco qualche ispirazione moderna per un soggiorno elegante in cui potersi rilassare.

Calma naturale

Rendere il soggiorno un'oasi di relax è possibile. Come? Scegliendo colori chiari e adottando materiali naturali per grandi superfici, come il pavimento in parquet, fino ai più piccoli dettagli, giocando con cesti e tessili.





Verde foresta

Se non avete paura di un colore scuro alle pareti, questo verde profondo può avvolgere il vostro soggiorno in un calmo abbraccio. Il contrasto con il divano in pelle e con i dettagli dorati completa il look, moderno ma accogliente.

Coppie cromatiche

Nessuno ci impedisce di integrare del colore nel nostro soggiorno moderno. La neutralità di pavimento e tappeto permette qui di lasciare spazio all'accostamento tra il blu delle pareti e il delicato rosa della poltrona.

Lusso moderno

Se l'approccio minimal non è nelle vostre corde e preferite qualcosa di più lussuoso, fidatevi dell'abbinamento di velluto e finiture metalliche. Lo specchio maxi fornisce al soggiorno un punto di interesse.

Tappeto boho

La prova che con lo stile moderno si può giocare con infinite sfumature è l'abbinamento con qualche dettaglio meno convenzionale. Oltre a qualche cuscino, spingetevi più in là coi tessili, investendo magari in un tappeto di grandi dimensioni in stile bohèmien.

In legno

Nello stile moderno i richiami a design retrò sono inevitabili. Per accentuarli basta puntare su un materiale come il legno, dai pavimenti ai pezzi d'arredo, per un soggiorno caldo e confortevole.

Attenzione alle luci

Siamo tutti fan della luce naturale, ma un buon mezzo per ridare vigore ad un salotto moderno è aggiungere un lampadario da spezzare il fiato. Il vero protagonista della stanza.

Cover Photo Credits: Shutterstock