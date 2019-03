Il soffitto il legno è adatto solo ai casali rustici e alle case dei centri storici? Proviamo a scardinare un luogo comune con 5 proposte moderne!

Amate il legno e vi piacerebbe usarlo non solo nei pavimenti e nei mobilli? Vorreste comprendere tutto il potenziale di un soffitto di legno, "testandolo" oltre gli utilizzi più consueti? Disponete di una casa che possiede un soffitto in legno tradizionale e vi piacerebbe donargli un aspetto più moderno e accattivante?



Sebbene il soffitto in legno porti alla mente, con immediatezza, baite di montagna, abitazioni rustiche, interni caldi e avvolgenti, anche le case moderne possono accogliere sistemi di travature in abete, larice, rovere o in altre essenze da usare in soppalchi, coperture e portici.



Le coperture in legno lamellare, inoltre, sono sempre più diffuse negli spazi pubblici ad alta frequentazione: dalle palestre alla piscine, fino alle stazioni. Nell'ambiente domestico, anche a livello di disposizione degli elementi costitutivi o mediale l'uso del colore, si possono ottenere risultati visivi di particolare impatto, tra cui il cosiddetto "effetto boiserie".

1. Tinteggiare solo alcune porzioni

Molta diffusa è la cosiddetta "orditura semplice" del soffitto in legno, che prevede l'alternarsi regolare degli elementi costituitivi secondo due direzioni prevalenti. Per rinnovare questo tipo di soffitto ligneo, senza sforzi e senza troppi investimenti, si può puntare tutto sul colore. Come? Assegnando un'identità cromatica definita a una porzione e lasciando "al naturale" la sua controparte.

2. Rinnovare con una "pioggia" di lampade moderne

La travatura lignea fornisce un supporto ideale per appendere elementi decorativi in altezza, senza necessità di interventi complessi. Questa condizione si traduce in un vantaggio qualora si volesse introdurre negli spazi domestici soluzioni creative, ad esempio sul fronte illuminotecnico.



3. Incassare i faretti orientabili

Collaborando, in fase di progettazione, con un elettricista si può intervenire in un soffitto in legno inserendo faretti orientabili o barre al LED. Si tratta di un'idea illuminotecnica moderna, da consigliere soprattutto quando il soffitto in legno è inserito in un vano basso, nel quale una lampada a sospensione costituirebbe un inutile intralcio alla mobilità interna.

4. Nuove geometrie nell'ambiente domestico

Mai sottovalutare la bellezza e la versatilità del soffitto in legno! Nelle case moderne, il suo impiego può dare vita a interni di notevole impatto visivo, in grado di sprigionare la propria forza anche nei piccoli appartamenti. Un progetto sviluppato su misura dal proprio architetto di fiducia consente di integrare gli apparecchi di illuminazione, con vantaggi per la personalità di tutta l'abitazione.

5. La coppia vincente: legno + vetro

Uniformità, pulizia ed equilibrio si possono ottenere rivestitendo un soffitto con moderne travi in legno. Un modo per rileggere la tradizione delle coperture lignee, combinandola con le esigenze e il gusto del vivere contemporaneo. L'idea in più? Laddove possibile, aprire un varco che fa penetrare luce all'interno dall'alto: otterrete un ambiente domestico più avvolgente e caldo.

Photo Credits Cover: Cucina MIUCCIA-T45 by TM Italia Cucine