Per ricreare a casa l'atmosfera rilassata di una casa di vacanza basta poco: un terrazzo o un balcone e delle lampade da esterno per ricreare giochi di luce degni di un tramonto vista mare

È estate, il sole tramonta lentamente, la luce si fa più calda e ogni spazio all'aperto acquista un fascino nuovo. È la cosiddetta golden hour, quell'istante in cui una cena improvvisata sul terrazzo può sembrare un aperitivo vista mare e un piccolo balcone cittadino riesce a evocare l'atmosfera rilassata di una casa per le vacanze. Per ricreare questa magia non servono grandi rivoluzioni: spesso è la luce a fare davvero la differenza. Delicata, soffusa, mai invadente.

Negli ultimi anni gli spazi outdoor hanno assunto un ruolo sempre più centrale nelle nostre case. Che si tratti di un giardino, di una veranda o di un balcone di pochi metri quadrati, ogni ambiente può diventare un luogo da vivere fino a tarda sera. E proprio le lampade da esterno sono tra gli accessori capaci di cambiare completamente la percezione dello spazio, creando un'atmosfera accogliente senza bisogno di interventi complessi.

Le nuove lanterne in bambù proposte da Maisons du Monde interpretano perfettamente questa tendenza. Il materiale naturale, intrecciato a mano, richiama immediatamente l'estetica delle destinazioni mediterranee e tropicali, dove fibre vegetali, legno e tessuti leggeri dialogano con la natura circostante. Non è un caso che il bambù sia diventato uno dei protagonisti dell'arredo outdoor contemporaneo: leggero, materico e senza tempo, riesce a dare carattere sia a un contesto minimal sia a uno più bohémien.





Il resto lo fa la capacità del materiale e del modello di creare giochi di luce. L'intreccio lascia filtrare i raggi della candela o della luce LED all'interno, proiettando sul pavimento e sulle pareti una trama di ombre morbide che rende immediatamente più intimo qualsiasi ambiente. È un effetto discreto, lontano dall'illuminazione tecnica e funzionale, pensato piuttosto per accompagnare le serate estive con una luce che invita a rallentare.

Tra i modelli della collezione spicca Zanzibar, una lanterna dalla forma tondeggiante che ricorda i tradizionali cestini intrecciati. Le linee morbide e il manico sottile la rendono estremamente versatile: può essere appoggiata a terra accanto a una poltrona, posizionata vicino al tavolo da pranzo oppure utilizzata in gruppo, alternando diverse altezze per creare un angolo scenografico.

Accanto a lei c'è Agdal, dalla silhouette più slanciata e contemporanea. Il manico in corda aggiunge una nota marina che richiama immediatamente le case affacciate sul mare, mentre la forma affusolata permette di inserirla facilmente anche negli spazi più piccoli, come balconi e terrazzi cittadini. Entrambe sono pensate per ospitare un portacandela interno in vetro, che protegge la fiamma e contribuisce a diffondere una luce uniforme.

Il bello delle lanterne è che non hanno bisogno di essere protagoniste assolute. Funzionano proprio quando sembrano parte naturale dello spazio. Una accanto a una chaise longue, due ai lati dell'ingresso, tre raccolte in un angolo verde insieme a vasi in terracotta e piante aromatiche: piccoli dettagli che costruiscono un'atmosfera più che un semplice allestimento.





Anche chi dispone soltanto di un balcone può sfruttarne il potenziale. Basta aggiungere qualche cuscino in lino, una coperta leggera per le serate più fresche, qualche pianta mediterranea e una o due lanterne per trasformare lo spazio in un rifugio personale dove leggere, sorseggiare un calice di vino o condividere una cena all'aperto. Non serve replicare l'estetica di un resort: è sufficiente trovare il giusto equilibrio tra luce, materiali naturali e semplicità.

In fondo, l'idea di vacanza oggi passa sempre meno dalla distanza e sempre più dalla capacità di concedersi momenti di benessere quotidiano. Le luci soffuse, i materiali autentici e un arredamento pensato per essere vissuto con naturalezza aiutano a costruire quella sensazione di evasione che spesso cerchiamo anche senza partire.

Perché, a volte, basta aspettare il tramonto, accendere una lanterna e lasciare che la casa racconti una storia diversa: quella di un'estate che continua, sera dopo sera, direttamente sotto il cielo di casa.



