Funzionali, d'autore, irriverenti, sofisticati, da terra, da parete, a tinte forti: è arrivato il momento di destinare agli appendiabiti la giusta dose di attenzione!

A caccia di un appendiabiti dal design particolare, in grado di portare in casa una carica di brio e colore oppure di allinearsi allo stile ricercato e raffinato che avete scelto nell'arredamento del vostro ingresso? E se fosse in grado di strizzare l'occhio all'arte contemporanea oppure di conquistare lo sguardo anche quando non è utilizzato per la sua funzione primaria, ad esempio diventando una lampada?



Queste 10 alternative vi faranno ricredere in merito ai più comuni stereotipi associati agli appeniabiti!

1. Hang it all by Vitra

Avere più di 65 anni e non dimostrarli: è il caso di questo appendiabiti progettato da Charles Eames. Datato 1953, dispone di sfere dai colori vivaci che prendono il posto dei tradizionali ganci.



Photo Credits: Vitra





2. Officina by Magis

Photo Credits: Magis

3. Tango by Billiani

Progettato da Timo Ripatti, questo appendiabiti da terra in frassino è formato da sei elementi uniti insieme, a circa due terzi della loro altezza, mediante una speciale torsione.



Photo Credits: Billiani

4. Rossocactus by Gufram

Irriverente, giocoso e sorprendente... morbido! Realizzato in poliuretano flessibile, questo appendiabiti-scultura dispone di quattro bracci a sbalzo sui quali disporre indumenti e accessori. Entrato in commercio all'inizio degli anni Settanta del secolo scorso, offre una vivace testimonianza dei principi del Radical Design. Ogni esemplare è rifinito a mano!



Photo Credits: Gufram

5. Tulipan by Servetto

Può un appendiabiti diventare protagonista dello spazio interno e non solo essere un "oggetto utile"? Con il suo design sinuoso e sei tonalità tra cui sceglie, il modello Tulipan si inserisce negli ambienti domestici con la sua carica di personalità.



Photo Credits: Servetto Cose

6. Latva by Covo

Nonostante sia realizzato in metallo, questo appendiabiti da terra alto 178 centimetri "porta nel cuore" la passione del suo arteficie per gli alberi: secondo le intenzioni di Mikko Laakkonen, che lo ha disegnato, intende infatti evocare le fronde delle betulle in inverno.‎ Disponibile in diversi colori, associato ad altri esemplari può essere utilizzato come divisorio in un open space.‎

Photo Credits: Covo

7. Toy by Normann Copenhagen

Versatilità è la parola chiave per descrivere questo appendiabiti dall'inconfondibile impronta minimal e scandinava. Disponibile in due versioni, di cui quella maggiore di 120cm x 160cm, si caratterizza per la compresenza di una barra appendiabiti e di un ripiano, che lo rendono utili anche in camera da letto.

Photo Credits: Normann Copenhagen

8. Tree light by Bonaldo

Lampada o appendiabiti? Osservando questo modello progettato da Mario Mazzer il dubbio è legittimo, ma la risposta è quanto mai aperta: Tree Light, infatti, è sia una lampada da terra, sia un oggetto in grado di fornire un supporto per cappotto, cappelli e borse. Realizzato in materiale plastico, dispone di una lampada a fluorescenza.‎

Photo Credits: Bonaldo

9. Skyline by Kare-Design

In acciaio verniciato a polvere, questo classico appendiabiti con struttura fissata a parete e sei ganci funzionali riproduce lo skyline di una città.

Photo Credits: Kare Design

10. Sciangai by Zanotta

La particolarità di questo appendiabiti? L'essere richiudibile! Un bel vantaggio, soprattutto per chi ha una casa piccola o per quanti desiderano liberare lo spazio occupato da questo accessorio nei periodi in cui è poco utilizzato. La struttura è in faggio verniciato oppure in rovere naturale; può essere acquistato con una finitura naturale o nei colori nero, grigio, bianco o bordeaux.‎

Photo Credits: Zanotta

