L’estate è finalmente arrivata, parola di Tiger! Ecco le novità di giugno appena uscite per decorare la casa con allegria e a tutto colore



Se la rondine non fa primavera e il gabbiano non fa estate, cos’è che segnala l’arrivo della bella stagione?

Le novità di giugno di Tiger, per esempio.

Il marchio che ha come fil rouge il colore fluo e l’allegria allo stato puro ha appena lanciato una collezione pensata apposta per l’estate.



Grande protagonista è la freschezza, a partire dai gelati variopinti: dal set per servire dessert cremosi il cui design richiama i coni gocciolanti (che sono il piatto forte dell’estate) alle formine per la sabbia a tema ice-cream, il gelato è tra le specialità di giugno più gustose di Tiger.







Un altro tema che anima in maniera giocosa e irriverente la capsule collection estiva è il circo.



Decorazioni di carta che celebrano l’iconico uomo forzuto e palloncini gonfiabili a forma di tendone circus vestono la casa di allegria, facendoci tornare per un attimo bambini.





E d’estate, tempo di vacanze com’è, non può mancare il viaggio tra i motivi protagonisti di Tiger.



Chi soffre di wanderlust (ossia l’ossessione del viaggiare continuamente) e ha sempre la valigia pronta apprezzerà senz’altro quella di cartone a tema travel, da utilizzare come scatola porta-tutto o anche semlicemente come decorazione del living.





La valigetta del viaggiatore è solo una delle tante proposte che omaggiano la partenza della collezione di Tiger targata giugno.

Dagli astucci e i beauty pensati per essere stipati nel trolley fino alle lanterne in carta di riso che riproducono la mongolfiera, scoprite tutte le novità più belle della collezione estiva di Tiger!





Le novità di giugno di Tiger della collezione Estate 2019 Un piatto della linea Circus della collezione estiva di Tiger targata giugno.

Secchielli da spiaggia a tema animale da usare anche come vasi.



Set da dessert con cucchiaini a forma di cono gelato e scodellini a forma di coppette gelato.



Un sonaglio della linea Circus della collezione estiva di Tiger.

Giochi acquatici rétro della collezione estiva di Tiger.

Decorazioni a forma di gelato della collezione estiva di Tiger.

Mongolfiera in carta di riso della collezione estiva di Tiger.

Borsa per i panni o per la spiaggia della collezione estiva di Tiger.

Piatto della linea Circus della collezione estiva di Tiger.

Scodella della collezione estiva di Tiger.

Palloncino a tema Circus della collezione estiva di Tiger.

Palloncino mongolfiera della collezione estiva di Tiger.

Palloncino a forma di tendone da circo della collezione estiva di Tiger.

Valigetta a tema viaggio della collezione estiva di Tiger.

Necessaire per la spiaggia per i più piccoli della collezione estiva di Tiger.

Astuccio viaggio della collezione estiva di Tiger per il 2019.



Secchiello da spiaggia della collezione estiva di Tiger per il 2019.

Scodella della collezione estiva di Tiger per il 2019.

Matite colorate della collezione estiva di Tiger per il 2019.

