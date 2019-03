Fantasie floreali, bonsai, bambù e vimini: da Tiger a marzo sbocciano prodotti green che profumano di primavera inoltrata. Ecco tutte le novità della collezione PE 2019



Legno, vimini, bambù ma anche fiori, foglie, rametti e piantine: da Tiger è sbocciata la primavera, almeno a giudicare dai materiali e dalle fantasie che decorano i nuovi prodotti del mese di marzo della collezione PE 2019.





Teiere, tazze mug, vassoi e svuota-tasche in ceramica smaltata e gres porcellanato diventano la tela su cui dipingere boccioli di ciliegio e fiori di loto, in pieno mood zen dal retrogusto giapponese.

Il profumo green di clorofilla pura si mescola quindi a quello dei vari fiori che decorano vasetti e stoviglie, in un pastiche aromatico che già di per sè ossigena qualsiasi interior design.

Anche i materiali guardano al Sol Levante: vimini e bambù si intrecciano in ceste, sporte e cornici per specchi, dando un tocco natural chic alla casa. Di colore nude e con una texture che rispetta la reale ruvidezza delle materie grezze, questi accessori lignei si adattano a tutti gli interni: dal loft in stile industriale all'appartamento vintage di matrice parigina, un cesto in vimini dalla forma ad anfora starà sempre bene con tutto.



Non manca all’appello nemmeno il tocco più shocking, quello delle palette cromatiche fluorescenti tipiche dell’estetica pop tanto cara a Tiger: rosa acceso, giallo fluo e in generale tutte le tinte evidenziatore non potevano farsi pregare e infatti arricchiscono di allegria la tavolozza targata marzo.



Ecco tutte le novità di Tiger che profumano di primavera, già disponibili negli store.





Tiger: le novità di marzo per la casa della PE 2019 Il cesto per i panni con fantasia floreale pop tra le novità di marzo di Tiger.

