La collezione di specchi, asciugamani e cornici porta-foto ispirata all’appartamento di Monica e Rachel e alla sit-com più amata di sempre è il must have per dare un tocco di allegria alla casa



Per i fan della sit-com capitanata da Monica, Rachel, Ross, Joey, Chandler e Phoebe, il brand Primark ha lanciato ancora una volta una linea per la casa dedicata proprio a Friends.

Dopo il successo della capsule collection dell’anno scorso, i mitici nomi sopracitati tornano come protagonisti di una collezione di complementi d’arredo e oggetti ispirati allo stile dell’appartamento di Monica e Rachel.

Ogni accessorio della linea rievoca i capisaldi della sit-com ambientata a New York, facendoli finalmente uscire dal Central Perk (il locale preferito dei protagonisti, anche se non ha certo bisogno di presentazioni…) per farli entrare nelle case di tutti gli appassionati.





Dallo specchio con cornice in stile cartoonistico che campeggia in casa di Monica e Rachel alle candele profumate per cui va pazza Phoebe fino ad arrivare agli asciugamani con il logo della serie e ai cuscini con la foto del cast al completo, la linea di Primark dedicata a Friends è un "amarcord" per chiunque sia cresciuto in compagnia dei fratelli Geller & Co.











Per dare un tocco nostalgico sì ma soprattutto di colore al frigorifero, il set di calamite e quello di post-it che raffigurano gli oggetti totemici della sit-com sono l’ideale: dalla cornice dorata che contorna lo spioncino dell’appartamento di Monica al taxi giallo di Phoebe fino all’insegna e al divano del Central Perk, ogni icona di Friends sarà sfoggiata nella vostra cucina. Senza dimenticare la tazza che celebra l’anniversario, per incominciare la giornata con un buon caffè degno del Central Perk appunto!





Ecco alcune dei pezzi più originali della linea Primark in omaggio a Friends che non possono mancare nelle case dei fan!







La linea casa di Primark dedicata a Friends Lo specchio con cornice dorata ispirato alla cornice dello spioncino dell'appartamento di Monica.



I bicchieri con il logo del Central Perk.



Il gancio da porta per non disturbare rivisitato in tema Friends.



La caffettiera francese con il logo del Central Perk.



Il cuscino con il cast di Friends.



La candela profumata dedicata a Friends.



La cornice porta-foto di Friends.



Il set di post-it di Friends.



Il set di calamite di Friends.



Il barattolo per biscotti con il logo del Central Perk.



La candela profumata di Friends.



L'asciugamano di Friends.



La tazza per l'anniversario di Friends.



La candela profumata di Friends.



