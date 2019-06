Il catalogo junior appena uscito per l’estate 2019 spazia da letti a castello a scrivanie vintage, da comò in tinta pastello a biancheria letto a tema sirene. Un’avventura formato junior nell’arredamento più funny e chic: ecco tutte le novità!



Maisons du Monde festeggia la fine delle scuole con un regalo per i più piccoli, finalmente in vacanza: un catalogo junior pieno di sorprese e novità da rifarsi gli occhi. E per rifarsi la cameretta!

Spazio pensato per il gioco ma anche per lo studio e per il riposo, la camera dei bimbi proposta da Maisons du Monde ha mille anime ma una mission comune: adattarsi alla perfezione al suo padrone di casa, un padroncino o una padroncina che spesso ha le idee ben più chiare di quelle di mamma e papà su come vuole la propria stanza...



Protagonista assoluto di quest’anno è il colore in ogni sua declinazione: dalla fluorescenza pura alle palette più soft e polverose, la tavolozza è ampia e variegata.



Le tinte pastello sono le preferite perché quelle che meglio si accordano a un ambiente confortevole e riposante.

Per la biancheria letto così come per i mobiletti, le poltroncine e i tappeti via libera a rosa cipria, azzurro carta da zucchero, verde menta... Tutte quelle nuance che escono dall’astuccio delle matite colorate sono il fil rouge (ma rouge pastello!) della cameretta formato bimbo.





Per celebrare l’estate con gusto ed energia pura, non mancano all’appello nemmeno i colori vitaminici: giallo limone, rosa pompelmo, arancione carota, verde lime…

Aprite le porte della cameretta a tutti quegli ingredienti che insaporiscono di benessere la tavola d’estate!

Cassettiere smaltate di giallo canarino e ceste in vimini con scritte, pompon e dettagli coloratissimi vivacizzeranno l’interior design, assicurando note di allegria pura.



E per celebrare l'estate davvero in ogni salsa, non solo i colori dei frutti tipici ma anche i frutti stessi.

Uno su tutti, l’ananas: interpretata da una cornice per foto o inserita come icona luminosa nella lightbox da appoggiare alla scrivania, il frutto tipico della bella stagione inonderà di sole le camere!





Chi invece d’estate esige innanzitutto freschezza, a partire dall’interno di casa, le tinte da prediligere sono quelle fredde ovviamente: variazioni dei blu, declinazioni del verde e tanto ma tanto bianco.



Per camerette senza tempo, classiche, intramontabili e unisex, mobilio bianco da accostare a tappeti, biancheria letto, tende e accessori che virano sul blu tipico del jeans saranno perfette.

Ideali sia per le bimbe sia per i maschietti, l’accoppiata white & denim rilassa, rinfresca e ben si accorda al sonno.







Ma il catalogo junior di Maisons du Monde per il 2019 non pensa solo a vestire la zona notte dei più young: anche l’outdoor non viene affatto tralasciato.



Terrazzi, giardini, balconi e cortili diventano squisiti dehor creati su misura proprio per gli inquilini più giovani.

Sedie, tavoli e panchine in formato mini di metallo smaltato, poltroncine a tutto colore fatte di fili intrecciati. E divertenti capanne in stile indiani, sdraio mignon e tappeti che celebrano il gioco in ogni sua veste.





Photo Credits: Maisons du Monde



La nuova collezione Junior 2019 di Maisons du Monde Scrivania in stile vintage con cassetti.

Photo Credits: Maisons du Monde





Lampada luminosa a forma di koala.

Photo Credits: Maisons du Monde





Letto a castello.

Photo Credits: Maisons du Monde







Cassettiera fasciatoio a tre cassetti.

Photo Credits: Maisons du Monde





Messaggio luminoso al neon da attaccare alla parete.

Photo Credits: Maisons du Monde





Attaccapanni con pomoli color pastello.

Photo Credits: Maisons du Monde







Mobile con cassetti e armadietti.

Photo Credits: Maisons du Monde





Comodino in metallo smaltato.

Photo Credits: Maisons du Monde





Cassettiera alta in legno smaltato.

Photo Credits: Maisons du Monde







Biancheria letto a tema sirene.

Photo Credits: Maisons du Monde





Lightbox da tavolo.

Photo Credits: Maisons du Monde





Cesta giochi in vimini.

Photo Credits: Maisons du Monde







Lampada da terra con treppiede.

Photo Credits: Maisons du Monde







Sedia da bambino.



Photo Credits: Maisons du Monde



/ 14 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...