Si fa presto a dire: "Voglio un mobile bagno con doppio lavabo!". Già, ma quale?



La scelta del mobile bagno con doppio lavabo non è solo una questione di gusto personale.



Nella decisione finale, infatti, incidono molto le dimensioni del vano, il budget a disposizione, il design complessivo scelto nel resto della casa e, naturalmente, le dotazioni impiantistiche.



Un tempo considerato un elemento di arredo utilizzabile sono nelle stanze da bagno più ampie, oggi il mobile che sostiene - o, ingloba, a seconda dei modelli - due lavandini, da utilizzare anche in contemporanea, strizza l'occhio anche alle piccole case.



E non mancano le alternative ingegnose o super-raffinate, adatte a chi non vuole rinunciare, neppure in bagno, a un ambiente dalla spiccata personalità.

1. Sospeso, in legno di rovere

Incassati nella struttura del mobile, i due lavandini di questa soluzione dal design minimal ed essenziale si accompagnano a una cassetterie impreziosita da una maniglia-decoro, priva di sporgenze.

Photo Credits: Essentiel by Sanijura

2. I n gres porcellanato

Progettato dal studio Centro Stile Milano Architetti, questo mobile con doppio lavabo dispone di una vasca unica, in gres porcellanato. La versatilità della composizione e l'ampiezza delle combinazioni - cromatiche e materiche - disponibili, può soddisfare esigenze diverse.

Photo Credits: ACQUA A by Italgraniti





3. In versione laccata lucida

Collocando sul mobile due vasi lavamani, anziché un piano in porcellana che li "racchiuda", questo modello mette a disposizione degli utenti una generosa superficie di lavoro, sulla quale disporre prodotti beauty e altri oggetti, anche decorativi.

Photo Credits: LAGU by Scavolini Bathrooms

4. Con unico piano sospeso

Con appoggio diretto a terra, questo mobile si pone in perfetta coerenza con il design e l'ingombro del doppio lavabo sospeso, pur garantendo a quest'ultimo piena leggibilità e autonomia. Nell'intervallo libero, tra lavandino e mobile, si ottiene un piano aggiuntivo, perfetto per riporre gli oggetti più ingombranti.

Photo Credits: Hampton by L'antic Colonial





5. Bianco e minimal

La divisione tra i due lavabi diventa un elemento leggibile sulle ante di questo mobile bagno in laminato. Si tratta di una variante interessante per chi desidera un bagno moderno, così come per chi è alle prese con l'arredamento di un piccolo bagno.

Photo Credits: Bravo by Inda®





6. Classico e prezioso

Naturalmente, anche nel settore dei mobili bagno con doppio lavabo, sono presenti proposte particolari, ricercate o sofisticate. Concepito come una consolle, questo mobile bagno ne è la prova: si caratterizza per la presenza di un top monoblocco in ceramica bianca, sostenuto da una struttura con gambe a sezione circolare-piramidale ed è impreziosito da fasce orizzontali.

Photo Credits: Wide Blues by Devon&Devon





7. D'autore

Progettata dal poliedrico studio giapponese Nendo, nel 2016, questa soluzione riscrive i "rapporti di forza" all'interno del vano. In particolare i lavandini divengono protagonisti dell'arredo bagno, grazie all'adozione di un modello alto e slanciato. A connetterli visivamente è un sistema di mensole in legno e ripiani, riconfigurabile secondo le esigenze. ‎

Photo Credits: QI by Scavolini Bathrooms









8. Essenziale e funzionale

Il "confine" tra lavabo e cassetti si assottiglia in questo mobile bagno sospegno, che sembra in grado di "galleggiare" grazie al suo design sobrio e innovativo. Dispone infatti di lavandini incassati sottilissimi, con appena 4 mm di spessore. Il top presente un profilo salvagoccia.‎

Photo Credits: QUATTRO.ZERO by FALPER









9. Con telaio in metallo

Dotato di una struttura con telaio a vista, in metallo, questo mobile bagno con doppio lavabo si colloca perfettamente a metà strada tra tradizione e contemporaneità. Tra i dettagli, meritano una segnalazione la struttura portasciugamani laterale e il "vassoio" centrale, in legno, destinato ai saponi e ai prodotti cosmetici.

Photo Credits: HANG&STAND by AZZURRA sanitari





10. Dalle linee arrotondate

Realizzata in laminato, questa soluzione affianca due lavabi con bordi arrotondati a un mobile sospeso, con cassetti, che riproduce le medesime curvature. Disponibile in diversi colori, ha un ingombro di 1600x550 mm, con un'altezza di poco superiore a 400mm.

Photo Credits: HAPPY D.2 PLUS by Duravit





Photo Credits Cover: ACQUA B by Italgraniti